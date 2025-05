Lemondott Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója

Lemondott Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója – értesült az Index.

Cikkünk megjelenése után a BKK eljuttatta szerkesztőségünkhöz Walter Katalin felmondó levelét, amelyben a vezérigazgató hangsúlyozta eddigi teljesítményét: „Meg akkor is úgy gondoltam, hogy az összes kihívás és nehézség ellenére eredményesen tudom folytatni azt a munkát, amire több mint 5 éve szerződtem. 2021. január 1-vel lettem a BKK vezérigazgatója, előtte egy évig a BVH Zrt.-t vezettem. Itt kidolgoztam a 'Stadtwerke' koncepciót, melyet a városvezetés a BKM Zrt. létrehozásával meg is valósított”.

Walter Katalin levelében kiemelte:

Bármilyen transzparens és objektív pályázatnak, megmérettetésnek bátrán álltam elébe. Hittem abban, hogy Budapesten az eredmények és a kvalifikáció számítanak – ahogy egyébként ez a pályázati kiírásban is szerepelt.

A vezérigazgató szerint azonban problémák merültek fel: „Sajnos mostanra minden illúzió szertefoszlott: a tegnapi közgyűlésen nemhogy döntés vagy javaslattétel, de még a pályázati felhívásban egyértelműen leírt személyes meghallgatás sem történt meg, miközben a felhívás szerinti elbírálási határidő május 30. volt”.

Súlyos vádak a kiválasztási folyamatban

Walter Katalin súlyos vádakat fogalmazott meg a kiválasztási folyamattal kapcsolatban: „Információhoz kizárólag a sajtóból, social média posztokból vagy folyosói pletykákból jutottam. Az eljárásrend kiszámíthatatlan lett, a kiválasztási folyamat diszkriminatív módon eltér egyes cégek esetében”.

Konkrét példákat is említett, mint „a BFVK-nál két alkalmasnak ítélt jelentkező esetében meghallgatták a jelölteket, sőt javaslatot is tettek, a BKK-nál ugyanerre hivatkozva még a meghallgatásokra se került sor. Végül pedig a tegnapi közgyűlésen a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, valamint új pályázat kiírásáról döntöttek”.

A távozó vezérigazgató arról is beszámolt, hogy már más lehetőségeket is mérlegelt: „Piaci profizmust várnak el a jelentkezőktől, miközben kiírói oldalról a minimálisan elvárható feltételek sem teljesülnek. Egész szakmai pályafutásom alatt (legyen az a világ egyik vezető tanácsadó cége, multinacionális pénzügyi vállalatok vagy éppen a CEU) végig a partneri együttműködésben és a felhatalmazó vezetői attitűdben hittem és így is dolgoztam, ilyen kultúrát építettem a BKK-nál is”.

Walter Katalin végül így indokolta döntését:

A folyamatos finanszírozási krízis és a szakmai munkát végtelenül megnehezítő állandó politikai adok-kapok ellenére azért tartottam ki eddig, mert hittem abban, hogy május végéig pont kerül a folyamat végére. Ennek megfelelően folytattam teljes erőbedobással a munkát.

Lemondólevelének végén Walter Katalin biztosította utódját a zökkenőmentes átadásról: „Természetesen ugyanazzal az energiával dolgozom tovább, ahogy tettem ezt az elmúlt több mint öt évben, és biztosítom a zökkenőmentes átadás-átvétel folyamatát. Egyúttal kívánom, hogy találják meg azt a vezérigazgatót, aki képes ezen keretek között eredményesen dolgozni Budapestért”.

Botrányok a BKK körül

A budapesti közösségi közlekedés irányító szervezeteit az elmúlt években botrányok sorozata rázta meg. A legjelentősebb botrány egy feltételezett bűnszervezet köré fonódott, amelynek központi alakja Fuzik Zsolt volt, akit „Nagymester” becenéven ismertek. A BKV egykori informatikai vezetője olyan rendszert épített ki, amely milliárdokkal károsította meg a közlekedési vállalatot.

A BKV több tízmilliárdos informatikai szerződését 2019-ben – még Tarlós István főpolgármestersége alatt – úgy kötötték meg öt plusz öt évre, hogy kizárólag egy szereplő tudott elindulni a tenderen. A Sys IT Services nevű vállalat így fiktív szerződésekkel és túlárazással milliárdokat „szívott ki” a BKV-ból.

A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Bolla Tibor BKV-vezérigazgató szoros kapcsolatot ápolt Fuzik Zsolttal. Források szerint rendszeresen buliztak együtt, feltűntek fesztiválok VIP-részlegeiben, és közös utazásokat tettek Balira és Kínába. Karácsony Gergely főpolgármester május 12-én mentette fel Bolla Tibort, miután „nem tudott eloszlatni minden kétséget” a kapcsolatról.

A botránysorozat következtében a Fővárosi Közgyűlés eredménytelenné nyilvánította mind a BKK, mind a BKV vezetői pályázatait, és 30 napon belüli új kiírást rendelt el. Emellett átfogó pénzügyi átvilágítást is elrendeltek a fővárosi cégek esetében.

Ki Walter Katalin?

Walter Katalin közgazdász 2021 óta vezeti a Budapesti Közlekedési Központot (BKK). A Forbes magazin 2020 és 2023 között folyamatosan a legbefolyásosabb magyar nők közé sorolta, rangsorban egyre előrébb lépve. 2023-ban az EMTA európai közlekedési szövetség elnökévé választották.

A közgazdász Frankfurtban érettségizett, majd ösztöndíjjal végezte el a European Business Schoolt 1997-ben, ahol évfolyamelső volt. Tanulmányai során Buenos Airesben és Arizonában is tanult, és elnyerte a rangos Theodor Fontane-különdíjat.

1997-ben a McKinsey tanácsadó cégnél kezdett Frankfurtban, 2001-ben doktorált, majd Budapesten folytatta. 29 évesen már partner lett, később a budapesti iroda vezetője. 15 év McKinsey után különböző vezető pozíciókat töltött be: Bajnai Gordon kabinetfőnöke volt, vezette az Erste-Citibank integrációt, dolgozott az Allianz-nál és a CEU-nál, majd a Budapesti Városüzemeltetési Holding élére került.

A BKK vezetőjeként jelentős fejlesztéseket valósított meg: újjáélesztette a MOL Bubi rendszert, elindította a BudapestGO appot, felújíttatta a Blaha Lujza teret és a Lánchidat, átadta a megújult M3-as metrót, és bevezette az innovatív bankkártyás jegyrendszert.

Aktív közéleti szereplő: a UNICEF kuratóriumi tagja és elnöke volt, támogatja a Világszép Alapítványt, és számos civil szervezetet segít. Öt nyelven beszél, két gyermek édesanyja, 1998 óta házas – írja oldalán a BKK.

Utolsó interjú BKK-vezérként

Walter Katalin utoljára a Magyar Hangnak adott interjút, amely május 22-én jelent meg. Akkor még arról beszélt, újra pályázik a vezérigazgatói posztra, szeretné folytatni a megkezdett munkát az élhető és zöld Budapestért. Elmondása szerint nem egy jól fizető állás miatt dolgozik, hanem hogy nyomot hagyjon és bebizonyítsa, hogy az önkormányzati szférában is lehet eredményeket elérni.

A BKK pénzügyi helyzetéről viszont negatív képet festett. Elmondta, a BKK 270 milliárd forintból működik: 84 milliárd menetdíjbevétel, 180 milliárd fővárosi támogatás. Szinte folyamatosan folyószámlahitelből működnek, a főváros finanszírozási helyzete határozza meg a BKK helyzetét is. A bevételek 75 százalékát a BKV finanszírozására fordítják, további 10 százalékát az ArrivaBus viszi el.

A BKV modernizálását is feladatként tűzte maga elé, mert nagy nyugdíjazási hullám előtt állnak, és véleménye szerint új munkaerőt csak modern munkakörülmények között lehet megtartani.

Jövőbeli terveivel kapcsolatban elmondta:

Nem terveznek járatritkításokat, folyamatos kapacitás-átcsoportosítás zajlik;

51 CAF villamos és 90 elektromos busz érkezik;

2028-ra minden járaton bankkártyával lehessen fizetni;

Bubi megújítása 2026-ban, bringasztráda építése EU-s forrásokból.

Technológiai fejlesztéseket is kilátásba helyezett, szerinte a mesterséges intelligenciát számos területen lehetne hasznosítani.

