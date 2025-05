Nyilvánosságra hozta a győri polgármester a titkos Audi-szerződést

„Ígéretemnek és törvényi kötelezettségemnek eleget téve nyilvánosságra hoztam a titkos Audi-szerződést” – jelentette be pénteken Pintér Bence győri polgármester. A városvezető elárulta, hogy a dokumentum szerint az iparűzési adó Győrben nem 2, hanem csak 1,6 százalék.

Pintér Bence Facebook-posztjában közölte: „Mától minden győri elolvashatja az önkormányzat és a cég által kötött szerződés közérdekű adatait. A kampány alatt, majd megválasztásom után is mindig azt az álláspontot képviseltem, hogy ennek a szerződésnek a közérdekű adatait nyilvánosságra kell hozni, ez nem is lehet kérdés. Már csak azért is, mert korlátozhatja a közgyűlés adókivetési jogát. Döbbenetes, hogy ezt 2010 óta titokban tartják.”

A polgármester jogi, adatnyilvánossági vizsgálatot rendelt el, amit Kálmán János aljegyző vezetett. A vizsgálat kiderítette, hogy „az Audi-szerződés nagy része nemhogy nem titkos, hanem a hatályos magyar jogszabályok és Magyarország Alaptörvénye értelmében kötelezően a nyilvánosságra tartozik. Sajnálom, hogy ezt a vizsgálatot az előző polgármesterek nem folytatták le, hiszen akkor már évekkel ezelőtt pontot tehettünk volna az ügy végére”.

Pintér Bence úgy látja, „a diskurzust, hogy jó döntés volt-e ezt a szerződést megkötni a város szempontjából, le kell folytatnunk, ehhez pedig mindenki számára elérhető információk kellenek annak tartalmáról. Úgy vélem, hogy ez a szerződés rosszul öregedett. Most ennek szerződésnek köszönhető ugyanis, hogy Győr városát a szolidaritási hozzájárulás képében megjelenő elvonások sokkal jobban sújtják, mint az reális lenne”.

2 helyett 1,6 százalék iparűzési adó

A városvezető közölte:

Az állam, főként a Nemzetgazdasági Minisztérium szolidaritási adót meghatározó matematikai képlete az adónem bevezetése óta nem veszi figyelembe, hogy az iparűzési adó Győrben nem 2 százalék, hanem csak 1,6 százalék: és ez hátrányosan érinti a várost. Akármekkora is az iparűzési adónk, az államot ez nem érdekli a jelenlegi szabályok alapján, ugyanis a jogszabályban meghatározott matematikai képletben a lehetséges adóerő-képességgel számolnak. Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő ennek kapcsán egyenesen úgy fogalmazott: »A jogszabály nem feltételezi azt, hogy valaki annyira hülye, hogy neki szüksége van erre a pénzre, de mégis alacsonyabban határozza meg.«

Pintér Bence úgy fogalmazott, hogy „miközben az állam mossa kezeit, a központi elvonások folyamatosan nőnek, a tavalyi évhez képest 4 milliárd forinttal, idén összesen 15 milliárd forintot tesznek ki, őszig nettó befizetői leszünk az államkasszának: több pénzt fizetünk be, mint amennyit kapunk; Győr finanszírozza a magyar államot, nem pedig az állam Győrt”, sőt a költségvetési helyzetük kritikussá válhat, „hiszen a szerződésben arra kötelezte magát az önkormányzat, kifejezetten az iparűzési adó kapcsán, ha más önkormányzat adót csökkent, például Kecskemét, Debrecen vagy Szeged, ahol az Audi iparági konkurensei is jelen vannak, vagy bármely más település, ahol autóipari cég jelen lesz, akkor nekünk is tovább kellene csökkenteni az iparűzési adót”.

