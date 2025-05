Papíron munkát vállaltak, valójában testükkel kerestek pénzt a javítóintézet-igazgató által futtatott lányok

Új részleteket közölt Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság annak a budapesti javítóintézet igazgatójának és élettársának az ügyében, akiket emberkereskedelem, kényszermunka és közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével vádolnak. Mint korábban beszámoltunk róla, a férfit és szintén az intézményben dolgozó élettársát csütörtökön fogta el a rendőrség, és a Fővárosi Törvényszék elrendelte letartóztatásukat.

Az államtitkárság pénteki bejegyzésében azt írja, a gyanú szerint

először pártfogoltak, majd prostituáltként futtattak két, a gyermekotthonban felnőtt nehéz sorsú lányt.

Közölték, a sértettek papíron a javítóintézetben vállaltak munkát, de valójában a testükkel kellett pénzt keresniük.

Az 57 éves férfi irányított, a 32 éves nő egyezkedett az online felületeken kínált szexhirdetésekre jelentkezőkkel, és kezelte az áldozatok szolgálatatásaiért kapott pénzt

– írta az államtitkárság, akik azt is hozzátették, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai fogták el a párost.

A férfi 2011 óta vezette az intézményt, és azóta többször is kitüntették. Az üggyel kapcsolatban Magyar Péter is megszólalt. Az ellenzéki párt vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az igazgatót 2024-ben még közbiztonsági díjjal jutalmazta Dunakeszi fideszes polgármestere, amiről egy fotót is közölt.