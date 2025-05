Bár a parlament két éve törvényt hozott a központilag elrendelhető igazgatási szünetről, a kormány eddig egyszer sem küldte rendelettel nyári szabadságra az államapparátust. Több önkormányzat viszont saját hatáskörben hosszabb-rövidebb szünetet rendelt el. Emellett idén is lesz ítélkezési szünet a bíróságokon és az Alkotmánybíróságon.

Az Országgyűlés 2023 májusában fogadta el az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvényt, amelynek célja a jogszabály preambuluma szerint a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása. Vagyis a bíróságok szabadságolásához hasonlóan igazgatási szünetet biztosítanának a téli és nyári iskolai szünidő idejére az állami és az önkormányzati szerveknél foglalkoztatottak számára.

A törvény egyik érdekessége, hogy feltételes módot használ az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban. A normaszöveg szerint a kormány rendeletében nyári, illetve téli igazgatási szünetet rendelhet el, és ezt a rendeletét a tárgyévet megelőző december 15-ig ki kell hirdetni. Vagyis ha december közepéig nem születik ilyen jogszabály, akkor a következő évben nem lesz központi igazgatási szünet.

Csak téli szünetet rendeltek el

Nos, tavaly novemberben a kormány hozott egy rendeletet, azonban abban csak a téli igazgatási szünetről határozott: e szerint a szünet „minden évben az év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart”.

Mivel a kormány csak a téli szünetről rendelkezett, idén nyáron nem lesz központi igazgatási szünet az államapparátus számára.

Pontosabban: idén sem, hiszen a kormány a törvényi felhatalmazás ellenére eddig még egyszer sem küldte rendelettel nyári szabadságra az államapparátust.

2023 nyarán majdnem megtette. A Magyar Nemzet 2023 januárjában megírta, hogy egy készülő kormányrendelet szerint 2023. augusztus 7. és 15. között igazgatási szünetet terveznek bevezetni. Aztán meggondolták magukat az illetékesek, és mégsem lett kötelező nyári leállás a közigazgatásban.

Van mozgásterük az önkormányzatoknak

Ennek ellenére van mozgásterük az önkormányzatoknak is. A 2023-as törvény alapján ugyanis igazgatási szünetet rendelhet el:

a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala és a közterület-felügyelet esetében a települési önkormányzat képviselő-testülete,

a főpolgármesteri hivatal esetében a fővárosi közgyűlés,

a vármegyei önkormányzati hivatal esetében a vármegyei közgyűlés.

A szünetről szóló határozatot a tárgyév március 1-jéig a helyben szokásos módon kell közzé tenni.

Több önkormányzat is élt ezzel a lehetőséggel. Így járt el például Szentlőrinc önkormányzata, amelynek hivatala július 21-től augusztus 24-ig szünetel. Ugyanerre az időszakra rendelt el szünetet a Soroksári Polgármesteri Hivatal is. Rövidebb (július 21-től augusztus 1-ig tartó) szünetet tervez Aszód önkormányzata, valamint a fővárosban a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal.

A nyár berobbanása előtt mindenképp érdemes tájékozódni az esetleges igazgatási szünetről a helyi önkormányzat honlapján.

Ítélkezési szünet a bíróságokon

Ami az ítélkezési szünetet illeti, elnevezése ellenére nem egészen azt jelenti, hogy a bíróságokon teljesen leáll a munka, vagy hogy ne lennének tárgyalások. Főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, de az ügyeletet teljesítő bírák eljárnak többek között az ideiglenes intézkedések, pszichiátriai elhelyezések, külföldi megkeresések ügyében, továbbá a külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatban. A büntetőbírák a letartóztatással, óvadékkal vagy a titkosszolgálati eszközök engedélyezésével kapcsolatos halaszthatatlan teendők zavartalan ellátása érdekében tartanak ügyeletet, de folyamatosan dolgoznak a nyomozási bírák is. A kezelőirodák is nyitva tartanak a bíróságokon, így az ügyfeleknek van lehetőségük iratbetekintésre, ahogy a cégbíróságok is folyamatosan dolgoznak a nyári szünet alatt.

Az ítélkezési szünet fogalma a nemzetközi gyakorlatban is ismert, így például az Európai Unió Bírósága idén július 16-tól augusztus 31-ig tart ítélkezési szünetet.

A szünet nem csupán a bíróságok működését érinti, kedvező az ügyfelekre és az üzleti szférára nézve is, hiszen erre az időszakra esnek a nyári szabadságolások.

A hazai bíróságokon nyaranta öt hét ítélkezési szünetet tartanak.

Az idei nyári szünet pontos idejét még nem tették közzé, de a korábbi évek gyakorlata szerint a kezdete július 15-e, a bíróságok napja szokott lenni, míg az utolsó napja augusztus 20-a.

Szabadságra mennek az alkotmánybírák is

Az viszont már biztosan tudható, hogy az Alkotmánybíróság július 14-től augusztus 22-ig tart ítélkezési szünetet. Erről a testület a honlapján adott tájékoztatást. A szünet időtartama az Alkotmánybíróság ügyrendjében meghatározott határidőkbe nem számít bele, mint ahogy nem érinti az alkotmánybírósági törvényben megállapított határidőket, egyebek mellett az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló 60 napot sem. Az ügyrend szerint az elnök elrendelheti bármely ügy soron kívüli elbírálását, amikor is az eljárási cselekményeket haladéktalanul foganatosítani kell.