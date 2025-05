Új korszak a magyar légierőben, Kecskeméten landoltak a Skyfoxok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be: „A magyar pilóták új szárnyakat kapnak: megérkeztek az első L–39 Skyfoxok! Folyamatosan fejlesztjük a magyar légierőt is, hiszen légterünk védelme kulcsfontosságú. Ezek az L–39 Skyfox típusú katonai kiképző- és könnyű harci repülőgépek nemcsak a magyar légierő képességeit, hanem egyben a magyar emberek védelmét is erősítik.”

„Küldetésünk, hogy biztonságot teremtsünk, mert az erős magyar haderő és a jól kiképzett légierő közös békénk záloga” – közölte a Honvédelmi Minisztérium haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára pénteken Kecskeméten, az első L–39 Skyfox harcászati kiképző-repülőgépek fogadásán.

Kutnyánszky Zsolt, a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár területén tartott eseményen a magyar katonai repülés fellegvárának nevezte Kecskemétet, a repülők érkezését pedig egy új korszak nyitányának tartja.

„A mai nap mérföldkő a Magyar Honvédség és a Magyar Légierő életében” – mondta az államtitkár, hozzátéve: az L–39 Skyfox sugárhajtású kiképző-repülőgépek nem csupán technológiai értelemben korszerűek, de egyben jelképei is annak „a határozott, lendületes és céltudatos haderőfejlesztési programnak, amelyet az elmúlt években Magyarország elindított, és amelyet következetesen véghez fog vinni”.