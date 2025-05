MASZSZ: A kormány által beígért 30 ezer forintos utalvány csepp a tengerben

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata szerint a kormány által beígért, évi egyszeri 30 ezer forintos utalvány csupán „csepp a tengerben”, ami pár vásárláson túl nem oldja meg az idősek problémáit. A szervezet azt szeretné elérni, hogy vegyes indexálású nyugdíjkorrekciós törvényt dolgozzanak ki, amivel kapcsolatban többször is nyújtottak be részletes javaslatokat a döntéshozóknak, de választ nem kaptak.

Reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nyugdíjas Tagozata arra a hírre, hogy a kormány egyszeri, 30 ezer forintos vásárlási utalványt tervez adni az időseknek – írta meg a szervezet weboldalán.

Kisebb ajándékok, választások előtti megalázó alamizsna helyett tartós méltó nyugdíjakra, korszerű nyugdíjrendszerre és megfelelő egészségügyi ellátásra szorul a hazai nyugdíjas társadalom

– írták közleményükben. Hozzáteszik, a szervezet követeli egy nyugdíjkorrekciós törvény kidolgozását és a vegyes indexálás visszaállítását.

A tervezett utalványokkal kapcsolatban úgy fogalmaztak, az „csepp a tengerben”.

Körülbelül ennyit ér az alamizsnának is beillő, egyszeri 30 ezer forintos utalvány, amivel megpróbálja befogni az elszegényedett nyugdíjasok száját a kormány, miközben a teljes nyugdíjrendszer alapjaiban elhibázott, igazságtalan és korszerűtlen

– jelentette ki Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának vezetője.

Hozzátették, a kisnyugdíjasoknak kétségtelenül jól jön az utalvány, de annak összege néhány vásárlásra elég, és az év többi részében nem oldja meg az idősek „súlyosabb megélhetési problémáját”.

A portál megjegyzi, nem először emelt szót a szervezet a vegyes indexálás visszaállítása mellett oly módon, hogy a gazdasági fejlődés eredményeiből a nyugdíjasok is részesüljenek.

Juhász László elmondta, az értékvesztett nyugdíjak kiigazítása érdekében nyugdíjkorrekciós törvényt kell alkotni azért, hogy azonos életút után ne alakulhassanak ki nagyon eltérő mértékű nyugdíjak. Közölte:

A jelenlegi törvényi szabályozás mellett ugyanis minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz.

A több nyugdíjas szervezet által javasolt intézkedések közül kiemelte a járulékplafon visszaállítását, amivel korlátozni lehetne az irreálisan magas és alacsony nyugdíjak között kialakuló, akár százszoros különbségeket.

Választ sem kaptak

Közölték, már számos alkalommal nyújtott be konkrét, kidolgozott, írásos szakmai javaslatokat a döntéshozóknak, hogy kezdjenek el együtt dolgozni a megoldáson, de válaszra sem méltatták őket. A tagozat azt szerette volna, hogy dolgozzanak ki együtt egy, az inflációt, a béremelést és a most nyugdíjba vonulók anyagi ellátásának mértékét is kiszámíthatóan követő rendszert.

Juhász László úgy gondolja, a választási osztogatásban utalvány helyett méltó megélhetési rendszert kellene törvényileg garantálni a nyugdíjasoknak, amivel az állam már régóta adósa a tisztes munkában megöregedett embereknek.

