Új funkciókkal bővült a MÁV+ applikáció, kombinált jegyeket is tervez az alkalmazás

Az új applikációban már elérhetők a budapesti közigazgatási határon kívüli HÉV-jegyek, valamint a tram-trainre szóló jegyek is – tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy június 1-től a késési biztosítás is megérkezik az új applikációba, ugyanakkor a kárpótlás mindenkinek jár, aki 20 percnél nagyobb késést szenvedett el valamelyik járaton, függetlenül attól, hogy online, pénztárban vagy automatában vette a jegyét.

Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebookon közölte továbbá, hogy Magyarországon először kombinált menetjegy vásárlására is lehetőség lesz.

Az alkalmazás megtervezi az utazást az induló és a célállomás között, és egyben adja ki a jegyet akkor is, ha az utas vonatot és buszt is igénybe vesz. Az applikáció tehát átszállás esetén is egyben kezeli az utazást, kényelmesen és egyszerűen