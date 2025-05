A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága a kormányhivatal megkeresése alapján járt el két engedély nélkül, illegálisan működő szociális otthonnal szemben. Ezekben az „intézményekben” az ellátásra szoruló személyekről egy, maximum két fő gondoskodott. Koszos, lelakott házak, elhanyagolt konyháiban főztek rájuk, a higiénés előírásokat hírből sem ismerték – írta a NAV.

Az idős embereknek nem volt rendezett betegadatlapjuk, kórtörténetük. Az otthonokat üzemeltetők az „ellátásért” cserébe az idős személyek nyugdíját – annak összegétől függetlenül – elvették, miközben éppen csak vegetálva, emberhez méltatlan körülményeket biztosítottak számukra.

Az üzemeltetők többszöri felszólítása, bírságolása sem ért célt, így a NAV megkeresésére a szociális szervezetek (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és önkormányzat), valamennyi ellátottnak felkutattak az állapotának megfelelő, legálisan működő otthont. A rendőrség és a NAV Bevetési Igazgatósága nemcsak az üzemeltetővel szembeni határozott intézkedésben közreműködött, hanem az idősek szociális intézményekbe történő szállításában is.

A NAV végrehajtási és ellenőrzési tapasztalata szerint a csalárd vállalkozások a szociális szektorban is jelen vannak. Ezért a gondoskodásra szorulók elhelyezésekor érdemes ellenőrizni azt, hogy a kiválasztott intézménynek van-e egyáltalán működési engedélye, megfelelő egészségügyi háttere. Mint a mostani példák is mutatják, az illegális otthonokban nemcsak méltatlan körülmények uralkodnak, hanem a szakszerű gondozás, ellátás sem biztosított, így az ott lakók élete, testi épsége, egészsége is veszélybe kerülhet.