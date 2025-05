Orbán Viktor: Az ukrán maffia Magyarországon is jelen van böhöm nagy terepjárókkal

Pénteken reggel ismét a Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt a kibercsalásokról, Ukrajna EU-csatlakozásáról, az árréskorlátozás kiterjesztéséről és a parajdi sóbánya katasztrófájáról is.

„Mindenki, akinek bankkártyája, digitálisan kezelt megtakarítása van, veszélyben van” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a kibercsalásokkal összefüggésben.

A kormányfő hozzátette, hogy fel kell készülnünk, ezek aljas csalások, melyekkel a becsületes embereket célozzák be. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az ellopott pénzeket nehéz visszaszerezni, de folyamatosan dolgoznak ezen. A hatóságok munkáját pedig dicsérte, ugyanis elmondása szerint már 1,5 milliárd forintot vissza is szereztek.

A kormányfő szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendőrség a külföldiekkel szemben is fel tud lépni. Orbán Viktor szerint a csalók 80 százaléka ukrán.

Az ukrán maffia pedig Magyarországon is jelen van böhöm nagy terepjárókkal. Ukrajna egy veszélyes ország

– hangoztatta a miniszterelnök.

Ukrajna EU-csatlakozása

Orbán Viktor elmondta, hogy már 1,6 milliónál jár a Voks2025. A miniszterelnök hozzátette, hogy a CPAC konferencián több emberrel is beszélt, és szerinte az az emberek meggyőződése, hogy Ukrajna felvétele az unióba az egész világ számára kezelhetetlen következményekkel járna.

Kijelentette, hogy a fontos kérdésekben mindig megkérdezik a magyarokat, és szerinte Európában az elit ezt nem csinálja.

„De akik itt voltak, azok mind Európa jövendőbeli vezetői, akik nagyon úgy gondolkodnak, ahogy mi. A következő 1-3 évben mind át fogják venni a vezetést.”

Megalapítottuk a Harcosok Klubját, ez volt a tegnapi és a mai rendezvény, a nemzetközi harcosok klubja

– tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő szerint ha komoly döntéseket meg akarunk egymással beszélni, akkor védekezni kell az álhírek ellen, és ez ellen védekezik a Harcosok Klubja, és a CPAC-en résztvevők is ezért harcolnak.

A kormányfő szerint Brüsszel minden egyes válságra, ami az elmúlt időszakban kirobbant, olyan válaszokat adott, hogy jogköröket vett el az államoktól.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy szerinte a migrációs helyzet rosszabb, mint valaha, a Covidról már nem is beszélve, „az energiaárak az egekben, az ukrán tagságot arra használják, hogy még több jogot vegyenek el”.

Nekünk nem szabad engednünk, hogy Brüsszel a háborúra hivatkozva hitelt vegyen fel, jogköröket vegyen el. A következő egy-két év nagy csatája erről szól, hogy a bürokratáknak sikerül-e még több pénzt és jogot elvenni az emberektől és Ukrajnába vinni

– emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy lassan, de biztosan alakul a jobboldali pártcsaládok együttműködése, és ha ezeket összeadja, akkor többen vannak, mint a Néppárt.

„Ha Brüsszelről beszélünk, akkor a magyar családok költségvetéséről, a magyar energiaárakról és a magyar vállalkozásokról beszélünk, ezek a témák nemzetközinek tűnnek, de közben mégis hazaiak” – jelentette ki a kormányfő.

„Nincs erős hadseregünk nekünk sem, a védelmet erősíteni kell, de meddig? Hol van ennek a határa? Könnyen belebonyolódhatunk egy fegyverkezési versenybe az oroszokkal, ami fölenné a pénzét a magyaroknak, így kevesebb jutna az oktatásra, a családokra” – sorolta a miniszterelnök.

A legfontosabb az, hogy minél hamarabb fegyverkorlátozást vezessenek be a háborúban, hogy ez ne jöhessen létre

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő ismét elmondta, hogy Ukrajna EU-s közeledése gazdasági öngyilkossággal érne fel. Hozzátette, hogy szerinte ez összességében olyan következményekkel járna, ami tönkretenné az EU-s gazdaságot, és milliószám érkeznének ellenőrizetlenül ukránok.

„A mostani bérek alatt is vállalnának munkát az ottani bérek alacsonysága miatt. Ma gyakorlatilag mindenki talál munkát, és ezt fent kell tartani” – mondta a miniszterelnök, hozzátette, hogy nem véletlen, hogy külföldi munkavállalókat is csak köröltekintően fogadnak.

Jogosultak lennének a magyar nyugdíjra, a nyugdíjrendszer is azt követeli, hogy nemet mondjunk. (...) A magyar gazdaság is veszélyben lenne a génmódosított ukrán gabona miatt

– jelentette ki a kormányfő.

Az árrésszabályozás kiterjesztése

Orbán Viktor szerint az árrésszabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A miniszterelnök elmondta, hogy az infláció megviselte az embereket, de kiemelte, hogy arra ne számítsunk a következő években, hogy az emberek azt mondják, hogy már elfogadhatóak az árak.

420 termék ára lett alacsonyabb a drogériákra való kiterjesztés miatt. Az indokolatlan áremelkedésekkel szemben kell megóvni az embereket

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy amikor leigazolta Nagy Mártont, elmondta neki, hogy neki nem egy politikus kell, nem valaki, aki negédesen tud beszélni a gazdaságról, hanem neki egy szakember kellett, akit nem érdekel a politika. Elmondta, hogy Nagy Márton kapott egy feladatot, hogy óvja meg az áremelésektől az embereket, és ha kell, ezt még jobban ki fogják terjeszteni.

Nem egy politikus, de ha kap egy feladatot, azt meg fogja csinálni

– hangoztatta Orbán Viktor.

Parajdon kilátástalan a helyzet

A Parajdon történtekről a miniszterelnök elmondta, hogy „fáj nekünk, ami történik”.

„Parajd része a magyar nemzettudatnak, ami ott történik, az olyan, mintha velünk történne, fáj, szinte kilátástalan a helyzet. Nem csak Parajdból áll Erdély. Vannak más területek, Háromszék környékén, ahol súlyos a helyzet és segítségre lesz szükség” – mondta el a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, hogy az RMDSZ egy jól szervezett párt, jól képviseli a magyarokat, kapcsolatban vannak Kelemen Hunorral, és megígérte, hogy minden támogatást meg fognak adni.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. április 25-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / Benko Vivien Cher / MTI)