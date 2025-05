„Oktatásra akarunk költeni, nem pedig háborúra” – lezajlott a 2025-ös pedagógusnap

Pedagógusnap alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter díjazta azon tanárokat és oktatókat, akik a „kötelezőn felül is sokat tettek a gyerekekért, a közösségért” – ahogy Rétvári Bence miniszterhelyettes fogalmazott. Bár Pintér Sándor nem volt jelen, ezért Rétvári Bence és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár adták át a díjakat és mondtak ünnepi beszédet a tanárok tiszteletére.

Ugyan a hivatalos pedagógusnap június első vasárnapjára esik, a Belügyminisztériumban május 30-án, pénteken tartották az ünnepélyes díjátadót. Az eseményen a Himnusz eléneklése után Rétvári Bence, a tárca miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára mondott beszédet, amelyben kitért arra, hogy a tanárainkat soha nem felejtjük el, mert a személyiségük bennünk marad, és a nevükre sok-sok évig emlékszünk majd életünk során.

A tanító nemcsak tanít, hanem gondozza is a tehetséget, rendet tart az órán, ügyel, amikor kell, és tanácsot ad, ha erre van szükség

– fogalmazott. A tanár az oktatáson kívül rengeteg terhet vesz a vállára, felfedezteti a világot a gyerekekkel a különböző tantárgyakon keresztül, ha pedig arra van szükség, akkor meghallgatja a diákot. Egy tanár észreveszi, ha valaki csendesebb, vagy ha baj van, és segít, mert ez nem csak egy szakma, ez egy hivatás, amelyet valaki csak szívből választhat.

Véleménye szerint hiába fejlesztik egyre jobbá a mesterséges intelligenciát, a pedagógus gesztusait, emberségét soha nem fogja tudni átvenni. És a tehetséget sem fogja tudni felfedezni a diákokban, pedig „minden gyermek tehetséges valamiben”, ezt pedig megtalálni hatalmas feladat, amit a tanárok elvégeznek nap mint nap.

„A múltat oktatjuk, de a jövő ad nekünk önbizalmat” – mondta, miközben a Ryan közlegény megmentéséből idézett, amely arra tanít, hogy a gyermekek és a családok bízhatnak a nemzetben, nem fogja hagyni, hogy az utolsó gyermek is elvesszen. Emellett fontos, hogy mindenki olyan tudásra tegyen szert, amellyel a jövőben is állni tudja a sarat.

Nemcsak tanár, de példakép is

Klebelsberg Kunó örökségéről is szót ejtett, köztük a bevezetett kötelező testnevelésről és a nemzeti oktatásról, amelyre szintén nagy hangsúlyt fektetett anno és nagy hangsúlyt fektet most is a kormány.

Mindannyiunknak van olyan tanára, aki nemcsak tanár, de példakép is

– mondta, hozzátéve, hogy a sikerek eléréséhez szükség van ilyen emberekre.

Ezután kitért a tanárbérek emelésére, amellyel arra ösztönzik a pedagógusokat és a leendő pedagógusokat, hogy ezt a pályát válasszák, a pályaelhagyók pedig visszatérjenek. Ő is kiemelte azt, amit Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is többször hangsúlyozott: úgy kapnak életrajzokat és jelentkezéseket állásokra, hogy nem is adnak fel hirdetéseket, ez pedig nagyon jó. Éppen ezért ők nem a háborúra és egyéb veszélyekre szeretnének anyagi forrásokat fordítani, hanem a magyar oktatásra, mert ebben van a jövő.

Ezután a díjazott tanárok felé fordulva elmondta, hogy azért vannak itt, mert rengeteg áldozatot hoztak, a tanítást és a gyerekeket a maguk és a családjuk elé helyezték többször, nem számolva az esetleges következményekkel. A közösséggel és a diákokkal foglalkoznak éjt nappallá téve, és nem érik be a kötelezővel, hanem ennél többre vágynak. Ezért pedig köszönet illeti őket.

Díjátadás

A következőkben Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Rétvári Bence átadták az Eötvös József-díjakat, amelyeket Pintér Sándor belügyminiszter adományozott azon tanároknak, akik a pedagógus-élethivatás iránti elkötelezettségük és a kimagasló nevelő-oktató munkájuk elismeréséül vehettek át.

Ezután az Apáczai Csere János-díjak következtek a nevelő-oktatói, gyógypedagógiai, valamint az idegen nyelvi oktatás területén nyújtott kiemelkedő munkájuk elismeréséért. Németh László-díjban részesültek azon oktatók, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel és odaadással hosszú időn át végzett nevelő-oktató pedagógiai munkájuk elismeréséül.

Negyedikként a Trefort Ágoston-díjakat adták át, a nevelés-oktatás érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munka elismeréseként, végül a Brunszvik Teréz-díjakat. Ezt a kiemelkedő óvodapedagógiai munkájukkal, a szakma fejlesztése, a családok és a gyermekek jóllétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenységükkel érdemelték ki a pedagógusok.

Végül Pintér Sándor kiosztott egy rendőrségi tanácsosi címet, két tűzoltósági tanácsosi címet, két porcelánkészletet, két Seiko órát és három miniszteri elismerő oklevelet, amelyeket szintén Rétvári Bence és Maruzsa Zoltán adott át a díjazottaknak.

(Borítókép: Rétvári Bence 2025. január 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)