Szijjártó Péter kormánybuktató kísérletről beszélt, és számonkérésre tett ígéretet

Szijjártó Péter azzal a kérdéssel kezdte beszédét, hogy „mi történt 2025 előtt?”. A miniszter szerint elképesztő erőfeszítésekre volt szükségük ahhoz, hogy megvédjék magukat, megvédjék a szabadságukat, megvédjék a szuverenitást, az identitást és a gyermekeket. Az egyik, amitől meg kellett védeni Magyarországot, az az ukrajnai háború. A tárcavezető hangsúlyozta, több mint három éve érvelnek a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, de eddig folyamatosan támadták, leckéztették őket.

Akik támadtak és leckéztettek, azok most ugyanúgy a tűzszünetért és a béketárgyalásokért érvelnek. Micsoda képmutatás! Főleg úgy, hogy mindeközben a háború meghosszabbításáért dolgoznak, azért, hogy minél később kelljen szembesülniük a számonkéréssel. Számon fogjuk kérni őket az elmúlt több mint három év kudarcos, Európa számára bajt, veszélyt okozó stratégiáért

– ígérte Szijjártó Péter.

A miniszter azzal folytatta, hogy az illegális migráció ellen is védekezni kellett. „Abszurd, hogy azok, akik a demokrácia bajnokainak állítják be magukat, a kedvenc, unalomig ismételt kifejezésük a jogállamiság, ők azok, akik semmibe veszik a nemzetközi jogot. Mit mond a nemzetközi jog? Ha valakinek menekülnie kell a saját hazájából, az a személy az első biztonságos ország területén tartózkodhat. Nem a második, nem az ötödik vagy nem a tizedik biztonságos ország területén. Akik délről megrohamoztak minket az elmúlt tíz esztendőben, nekik Magyarország egészen biztosan nem az első biztonságos ország” – emlékeztetett Szijjártó Péter, hozzátéve: Magyarországot a jövőben is migránsmentes országként tartják fenn, a határkerítés marad.

A politikus őrült helyzetnek nevezte azt, amikor mindezért napi egymillió euró bírságot kell fizetniük, de tegnapelőtt Jeruzsálemben a Kneszet elnöke erre azt mondta: „Péter, ez a napi egymillió euró a legjobb befektetés a saját biztonságotokba és saját identitásotokba.”

Szijjártó Péter harmadik pontként közölte: „Meg kellett védeni a gyermekeket az agresszív genderpropagandától. Elértük, hogy a genderszervezetek ma már nem mehetnek be az óvodákba, iskolákba, és nem magyarázhatják el egy kislánynak, hogy ugyan te kislány vagy, de holnap képzelheted magad kisfiúnak is.”

„Nyíltan meg akarták dönteni, meg akarták buktatni a magyar kormányt”

Szijjártó Péter kormánybuktató kísérletre is felhívta a figyelmet beszédében:

Védekeztünk a liberális mainstream folyamatos támadásaival szemben Brüsszelből és Washingtonból. Az előző washingtoni adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra, nyíltan meg akarták dönteni, meg akarták buktatni a magyar kormányt. Nem sajnáltak sem pénzt, sem időt, sem erőfeszítést, de elbuktak. Most azonban Brüsszel veszi át Washington helyét. A támadások erejét megsokszorozzák, politikai, jogi, pénzügyi szankciókat vetnek be. Mindent bevetnek annak érdekében, hogy egy bábkormányt segítsenek hatalomra.

A miniszter leszögezte, elbukik ez a kísérlet, Manfred Weber néppárti frakcióvezetőnek pedig azt üzente, jobb, ha megérti, hogy „nekünk, magyaroknak Orbán Viktor a jövő”. Szijjártó Péter úgy vélekedett, ideje támadásba lendülniük: „Donald Trump elnök elzárta a liberális mainstream globális véleménydiktatúráját működtető pénzcsapokat. Mi, magyarok nem viseljük el a külső beavatkozást. Mi nem hagyjuk, hogy külföldi pénzek befolyásolják a magyar emberek akaratát. Mi kiűzzük a politikából a külföldi pénzeket. Ezt magyarul úgy hívják, átláthatóság, és hogy a barátaink is értsék: transparency.”

A politikus a beszéde végén megemlítette az Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazást, valamint a jövő évi országgyűlési választásokat is: „A Voks 2025-öt követi a Voks 2026. A Voks 2026-on is meg fogjuk védeni Magyarországot, újra nyerni fogunk, hogy amikor önök ide jövőre visszajönnek, akkor együtt ünnepelhessünk egy újabb nagy patrióta győzelmet.”

(Borítókép: Szijjártó Péter 2025. május 30-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)