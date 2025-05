Magyar Péter és további húsz EP-képviselő július 11-ig adhatja le a vagyonnyilatkozatát

Május 28-án hatályba lépett a lex Magyar Péterként emlegetett, európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét előíró jogszabály. Az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2025. évi XX. törvény alapján az EP-képviselők első alkalommal május 29-től július 11-ig nyújthatják be vagyonnyilatkozatukat a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB).

Magyar Péter: Jó vergődést, srácok!

Ami az új törvény előéletét illeti, Orbán Viktor miniszterelnök 2025. február 22-i évértékelő beszédében jelentette be:

A rend kedvéért bevezetjük, hogy az európai parlamenti képviselőknek, a mostaniaknak is, el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény.

A kész törvényjavaslatot aztán Hidvéghi Balázs (Fidesz) és Juhász Hajnalka (KDNP) március 21-én nyújtotta be az Országgyűléshez. A beterjesztők úgy határozták meg indítványuk célját, hogy az biztosítsa az európai parlamenti képviselők elszámoltathatóságát és vagyoni helyzetük átláthatóságát. A törvény azért kapta a lex Magyar elnevezést, mert annak hatálya már a jelenlegi európai parlamenti képviselőkre, köztük a Tisza Párt elnökére, Magyar Péterre is kiterjed. Az új szabályozás előírja, hogy a magyar EP-képviselők is kötelesek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tenni.

A parlament április 29-i ülésén fogadta el az új törvényt, amelyet Magyar Péter a szavazás napján röviden kommentált:

Az imént elfogadta az Országgyűlés a lex Magyart, valamint az energiaitalok betiltását és a drogtörvény szigorítását. A nap, amikor a Fidesz egyszerre próbálta meg betiltani Magyar Pétert, az energiaitalokat és Deutsch Tamást. Jó vergődést, srácok!

A közélet tisztaságának megteremtése

A most hatályba lépett törvény preambuluma hangsúlyozza: „Az elmúlt években az Európai Parlament egyes képviselőivel, magas rangú tisztségviselőivel összefüggésbe hozható korrupciós botrányok rávilágítottak arra, hogy a brüsszeli átláthatósági mechanizmusok nem nyújtanak megfelelő garanciát a közélet tisztaságának megteremtéséhez. A közbizalom helyreállítása és megerősítése érdekében a tagállamoknak fokozott felelősségük van saját képviselőik elszámoltathatóságának biztosításában. Ezt szolgálja a magyar vagyonnyilatkozati rendszer is, amely a legszigorúbbak közé tartozik. Az ebből fakadó kötelezettségek eddig nem vonatkoztak az európai parlamenti képviselőkre, holott ők is a magyar választópolgároktól kapott felhatalmazás alapján töltik be tisztségüket.”

Az európai parlamenti képviselők – az átmeneti szabály értelmében – első alkalommal 44 napon keresztül, május 29-től július 11-ig nyújthatják be vagyonnyilatkozatukat. Vagyis az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének hat hét áll a rendelkezésére, hogy úgynevezett nyitó vagyonnyilatkozatot tegyen.

A fő szabály ugyanakkor úgy szól, hogy az EP-képviselők kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni:

mandátumuknak megállapítását követő 30 napon belül (nyitó vagyonnyilatkozat),

minden évben január 31-ig (éves vagyonnyilatkozat),

valamint a megbízatás megszűnését követő 30 napon belül (záró vagyonnyilatkozat).

Emellett kötelesek csatolni a vagyonnyilatkozathoz „a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, továbbá gyermekének (a továbbiakban együtt: családtag) a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát” is.

Július 12-én egyszerre teszik közzé

A lex Magyar egyben azt is jelenti, hogy az Európai Parlament 720 képviselője által azonos tartalommal évente kitöltendő vagyonnyilatkozat mellett a 21 magyar képviselőt egy második vagyonnyilatkozat közzétételére is kötelezik.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ellenőrzi.

Ennek érdekében az NVB május 27-én módosította ügyrendjét, valamint jóváhagyta a vagyonnyilatkozati formanyomtatványt és a kitöltési útmutatót. Utóbbi kettőt már megküldte az Európai Parlament magyarországi képviselőinek.

A vagyonnyilatkozatot papíralapon az NVB titkárságán személyesen lehet leadni. A családtag vagyonnyilatkozata kivételével az összes vagyonnyilatkozat szkennelt, oldalhű másolatát a vagyonnyilatkozat-tételi határidő lejártát követően egyszerre, július 12-én teszik közzé a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján.

Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az NVB azt állapítja meg, hogy az EP-képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan mulasztotta el, vagy abban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt, dönt az európai parlamenti képviselő megbízatásának megszűnéséről.

Az európai parlamenti képviselő a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kúriához. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria a benyújtást követően 30 napon belül, közigazgatási nem peres eljárásban, öt hivatásos bíróból álló tanácsban bírálja el. A Kúria az NVB döntését nem változtathatja meg.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)