Soha nem történt még ilyen a magyar gyógyszertárakban

Tavaly először emelkedett a gyógyszertárak száma Magyarországon – emelte ki Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) konferenciáján a nagyjából egyéves fiókgyógyszertárakat érintő módosítás kapcsán, valamint arra is kitért, milyen típusú gyógyszertámogatásokra megy el a legtöbb állami kiadás.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy gyógyszerügyi kérdésekben olyan környezetben kell dolgozniuk, ahol az egészség-, a gazdaság- és az iparpolitikának kell megtalálni az összhangot. „Korábban volt olyan felvetésem, hogy el kell választani egymástól a támogatáspolitikát és az iparpolitikai kérdéseket, mára egyértelművé vált, hogy erre nincs lehetőség” – tette hozzá.

Pozitívumként említette, hogy a fiókgyógyszertáraknak a könnyített patikanyitásnak köszönhetően tavaly először emelkedett aszáma, ma már 4321 lakosra jut itthon egy patika, idén januárban már 647 fiókgyógyszertár üzemelt. „A lakosok számára előnyös, ha tudják, hogy legalább hetente pár órában helyben is elérhető a gyógyszerellátás, és szükség esetén gyógyszerésszel való konzultációra is van lehetőség” – vélekedett.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 683 gyógyszertárnak adott internetes gyógyszerforgalmazásra engedélyt, de önbevallásuk alapján csak harmaduk végez ilyen tevékenységet. A gyógyszerészi gondozást már nem tartják külön megemlítendőnek a napi feladataik sorában, ennek hátterében a helyettes államtitkár szerint egyrészt az áll, hogy nem megfelelő ennek finanszírozása, ezért most gazdaságossági szempontok mentén felülvizsgálják működésüket. Bidló Judit közlése szerint szeretnék a gyógyszerészi gondozást megtölteni olyan tartalommal, ami a betegek számára érdemi előrelépést jelent.

Korábban felírt receptet állíthat ki a gyógyszerész

A gyógyszertári árrésről szólva megemlítette, hogy nagy különbség van a tb-finanszírozott készítmények nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ára között. A kis patikák számára nehézséget jelent, hogy forgalmuk főként a támogatott gyógyszerek kiváltásából adódik. A gyógyszerészek vényírási jogosítványáról szólva a helyettes államtitkár elmondta, első körben azokra a gyógyszerekre terjed ki, amiket már rendszeresen szednek a betegek.

Az EESZT-ben lehet majd követni, mi volt, amit a gyógyszerész írt fel.

Arra egyelőre nincs lehetőség, hogy az azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszerekből helyettesítő termékeket ajánljon olyan termékeknél, ahol az egyenértékűség nem igazolt – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy 2010 óta megháromszorozódott a természetbeni ellátások támogatása, elsősorban az orvosbérek növekedése miatt, de idetartozik a táppénz, a gyes, a gyed is. A gyógyszertámogatások kiadásai ez idő alatt csak kétszeresére növekedtek, azaz részarányosan az egészségügyi kiadások sorában csökkent ennek mértéke – magyarázta. A gyártói befizetést illetően elmondta, hogy 2024-ben a kiadások 23,4 százalékát fedezték ebből, miközben a tavalyi év a 40 százalék adóról szólt. Ebből az adóból 20 százalék kedvezményben részesülnek a gyógyszergyártók a magyarországi K+F tevékenységük miatt. Megjegyezte, hogy nem terveznek további beavatkozást ezen a területen, mivel szeretnék, hogy fenntartható legyen a rendszer, és a támogatásvolumen-szerződések érdemi módon legyenek megtöltve.

A kiadásokat tovább elemezve megemlítette, 2010-ben ennek 3 százalékát tették ki a nagy értékű gyógyszertámogatások, úgy 2024-ben ez az arány a növekvő nominális gyógyszertámogatás mellett is 27 százalékra emelkedett, persze ebben a tételes átsorolások is benne vannak. Szemléltetésként vázolta, hogy egy év alatt nagyjából hatmillió ember vált ki receptet, vannak, akik krónikus betegként állandó jelleggel, és az időszakosan antibiotikum-szedők is.

A nagy, 27 százalékos értékű gyógyszertámogatásokat a betegek 0,41 százalékának kezelésére költjük

– húzta alá. Éppen ezért fontosnak nevezte, hogy a drága terápiák mögött megfelelő finanszírozási forrást találjanak. Aláhúzta, hogy nincs inflációkövető gyógyszeráremelésre lehetőségük a gyártóknak, ugyanakkor egyedi kérelmeket benyújthatnak erre, a NEAK tárgyalást követően nagyrészt jóvá szokta hagyni ezeket.

A krónikus betegek terápiája egyre olcsóbb

A népbetegségek gyógyszerei egyre olcsóbbak lesznek a lejáró szabadalmak alapján a bejövő generikusok miatt. Hangsúlyozta, hogy küzdeni fog az ellen, hogy ne legyen hatásvesztés, mikor egy gyógyszer generikussá válik. Kiemelte, nem áremelésből adódik a nominális növekedés, hanem a termékmátrix eltolódásából a drágább gyógyszerek felé, részben egyes gyógyszercsoportok nagyobb mértékű használatából.

Arányaiban leginkább a ritka betegségek gyógyszereire fordított kiadás növekedett leginkább. „Az immunonkológiára elképesztő mennyiségű pénz költünk, ezért mindig vizsgálni kell az ebből adódó egészségnyereséget” – emelte ki. Mint elmondta, a nagy értékű kiadásokat kitevő 27 százaléknak jelentős részét teszi ki az SMA-génterápia.

„Az egyedi méltányossági kiadások is őrületes mértékben emelkednek, nyilván egyik eleme, hogy a befogadás nem olyan ütemben zajlik, ahogy szeretnénk” – mondta. A finanszírozási protokoll különböző verzióit elkészítette a NEAK, hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül.

Áttekintettük a minisztériumi bizottságban minden befogadási kérvényt, ennek a csomagnak közel a zárása, ami után felterjesztjük befogadásra a semleges kasszahatású termékeket, ami nem haladja meg a korábbi kiadási keretet

– részletezte. Kitért arra, hogy a készülőben lévő adatstratégia passzív része lesz a gyógyszeripar. „Kell megoldást találnunk a gyógyszerhiány kezelésére, ezen is elkezdtünk dolgozni minisztériumi munkacsoportban, valószínűleg nemzeti stratégiát is ki kell alakítanunk az unióson túl” – említette az aktuális gyógyszerügyi kérdések sorában. Az uniós gyógyszercsomagot illetően elmondta, hogy ebben folyamatos egyeztetések vannak Brüsszellel.

(Borítókép: Bidló Judit 2024. április 26-án. Fotó: Lakatos Péter / MTI)