Lehet-e egy céget a vádlottak padjára ültetni? A válasz: nem. Egyrészt még a legkisebb gazdasági társaságot is lehetetlen lenne (székhelyestül, telephelyestül) betuszkolni egy bírósági tárgyalóterembe, másrészt a magyar jog nem ismeri el a jogi személy büntetőjogi felelősségét. Ha ez így van, akkor ezt a cikket itt be is fejezhetnénk. Csakhogy.