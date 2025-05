Tűző nap és 35 fok, páros lábbal rúgja be az ajtót a nyár a jövő héten

A következő napokban többnyire napos, meleg időre számíthatunk, de viharos széllökések és helyenként zivatargócok zavarhatják meg az időjárást. A hőmérséklet a hét közepétől akár 35 fokig is emelkedhet, míg a délnyugati szél gyakran erős lökésekkel jelentkezik. Szombaton egy hidegfront érkezése változást hozhat az időjárásban.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, az északi megyékben lehet intenzívebb a felhőképződés. Északnyugat, észak felé haladva növekvő eséllyel fordulhat elő záporeső, zivatar. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, sőt viharos széllökések is.

A legalacsonyabb hőmérséklet 13, 19, a legmagasabb hőmérséklet 27, 33 fok között várható – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Viharos szélre és 35 fokos melegre számíthatunk

Kedden az északi, északkeleti tájakon erőteljes gomolyfelhő-képződésre, illetve fátyolfelhőkre lehet számítani – a déli, délnyugati vidékeken ígérkezik több napsütés. Főként az északi, északkeleti megyékben alakulnak ki nagyobb számban záporok, zivatarok, másutt helyenként kell csapadékgócokra számítani. A jellemzően nyugatias irányú szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Erős, sőt viharos lökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. Hajnalra 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Délután általában 27, 32 fok valószínű, de északon néhol ennél hűvösebb is lehet.

Szerdán napos idő várható inkább csak kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet nagy területen kísérhetik erős lökések. Hajnalban 15, 21, délután 28, 34 fok valószínű.

Csütörtökön napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Néhol futó zápor kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimum 16, 22, a maximum 28, 35 fok között várható.

Pénteken napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 16, 22, délután 28, 34 fok várható.

Szombaton gyengén, majd közepesen felhős idő valószínű. A nap második felétől északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, ugyanis egy hidegfront közelítheti meg hazánkat. A délnyugati szél északnyugatira fordul, és megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A maximum-hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.

