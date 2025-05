Luxusautók parkoltak az intézetis lányok futtatásáért letartóztatott igazgató házánál

Egy országosan elismert gyermekvédelmi intézményvezetőre csapott le a rendőrség a , miután a gyanú szerint élettársával együtt prostitúcióra kényszerítettek kiszolgáltatott helyzetű fiatal lányokat. A fényűző életmódot luxusautók, széfben talált készpénz és budapesti hotelszobák árnyékolják be – a férfi éveken át példaként állt a szakma előtt. Tavaly még Dunakeszin vehette át a város közbiztonsági díját.

Óvatos léptekkel másztak fel a rendőrök a létrán ahhoz az 57 éves férfihoz, aki a gyanú szerint élettársával együtt fiatal lányokat futtatott prostituáltként. Az udvarán luxusautó parkol, a kertben házőrző kutya csahol. A férfi nem tanúsított ellenállást. A hatóságok összesen 120 millió forintnyi vagyont foglaltak le, köztük készpénzt, amelyet a gyanúsított irodájában, egy széfben találtak meg – derül ki az RTL Híradójából.

A Budapesti Javítóintézet igazgatója, – akit országosan ismert gyermekvédelmi szakemberként tartottak számon – tavaly még Dunakeszin vehette át a város közbiztonsági díját. A gyanú szerint azonban élettársával együtt két kiszolgáltatott helyzetű intézeti lányt hálóztak be, és főként külföldi férfiaknak közvetítették ki őket különböző internetes oldalakon keresztül. A rendőrök szerint az aktusok egy részét budapesti luxushotelekben, máskor a nővérhez köthető lakásban bonyolították le – egy-egy alkalom 60–70 ezer forintba került, de a lányok nem kaptak belőle semmit.

A polgármester szerint a férfi megítélése eddig kimagasló volt, a szakmában „az egyik legjobbként” tartották számon, évek óta drogprevenciós előadásokat is tartott egy gimnáziumban. Most mégis súlyos gyanú árnyékolja be a múltját. A városvezető úgy nyilatkozott, ha beigazolódik a vád, a díjat visszavonják.

Ha bűnös, nincs kérdés. Ha ártatlan, akkor pedig nem is merül fel

– mondta Dióssi Csaba.

A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az évek alatt történhettek-e hasonló visszaélések, illetve hogy vannak-e további áldozatok. Bár a gyermekvédelmi munkakörhöz szükséges „kifogástalan életmód” vizsgálaton a férfi korábban átment, tavaly decemberben a nyomozók már gyanús jelek alapján feljelentést tettek – a mostani rajtaütés is ennek az eredménye.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.