Műemléki védelmet kapott a Puskás Akadémia kollégiuma

Műemléki védelem alá került több mint húsz Makovecz Imre által tervezett épület, köztük a felcsúti Puskás Akadémia kollégiuma is. A döntés célja az organikus építészet mestere által hátrahagyott szellemi és építészeti örökség megőrzése.

Több mint húsz, Makovecz Imre által tervezett épület került műemléki védelem alá május végén – derül ki a Magyar Közlöny péntek este megjelent számából. A védettségről Lázár János építési és közlekedési miniszter döntött, a listán szerepel például a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kollégiumépülete is.

A nemzeti emlékké nyilvánított alkotások többsége templom, kápolna, oktatási vagy sportlétesítmény, de a kiválasztottak között akad kevésbé szokványos helyszín is: például egy 1980-as években emelt síház Pilisszentkereszten, egy jelfa Csenger főterén, sőt, teljes egészében védelmet kapott egy visegrádi kemping is minden tartozékával együtt. Épp ez utóbbi miatt nem lehet pontosan megmondani, hogy végül huszonöt vagy ennél is több Makovecz-épület került-e a listára.

A felcsúti kollégiummal kapcsolatban a hivatalos indoklás úgy fogalmaz: „a védetté nyilvánítás célja a Makovecz Imre tervei alapján 2014-ben létesített Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kollégiuma építészeti értékeinek, illetve Makovecz Imre szellemi örökségének védelme”.

