Orbán Viktor elárulta, hogy melyik harcos nyerte a Fiat 500-at

Orbán Viktor miniszterelnök TikTok-aktivitása új szintre lépett, miközben a hagyományos videók mellett most már a legújabb trendeket is követi. Friss bejegyzésében egy nyertes nevét is kihirdette, aki a közösségi médiában elhíresült Fiat 500-as autót nyerte meg a Harcosok Klubjában.