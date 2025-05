Kockázatos játék indult a magyar politikában, mindkét fél ugrásra készen vár

A kormányoldal Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök elleni vádakkal próbálja gyengíteni a Tisza Párt hitelességét. Nagy Attila Tibor szerint az ügynökvád könnyen visszaüthet a Fideszre, ha nem társulnak hozzá cáfolhatatlan, konkrét bizonyítékok. Ugyanakkor a politikai elemző rámutatott: egy letartóztatás mártírszerepbe emelné Ruszin-Szendi Romuluszt, és ez csak még inkább mozgósítaná a Tisza Párt szavazóit. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Ukrajnával való összejátszás, kapcsolat az ukrán titkosszolgálattal, hazaárulás – a kormányoldal ezekkel a vádakkal támadja Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, és rajta keresztül Magyar Pétert, illetve a Tisza Pártot. Nagy Attila Tibor politikai elemzőt arról kérdeztük, kinek árthat igazán az ügynökvád: a Tiszának, vagy visszaüthet-e a Fideszre, ha nem kerülnek elő konkrétumok. Továbbá arról is beszélt, meddig mehet el a Fidesz ebben az ügyben, és hogy milyen politikai következményei lennének annak, ha valóban letartóztatnák Ruszin-Szendi Romuluszt. Kérdésünkre válaszolva arra is kitért, mit vetít előre a közelgő hivatalos kampányidőszak szempontjából az, hogy a közösségi média háborús övezetté vált.

Veszélyes játszma kezdődött

Az Indexnek nyilatkozó Nagy Attila Tibor azt mondta: Ukrajna nem népszerű ország a magyar lakosság körében, ezért nem véletlen, hogy a kormányzat és a Fidesz hónapok óta kampányt folytat Ukrajna európai uniós tagsága ellen. Ezzel szerinte ismét „egyetértési pontot” igyekeznek kialakítani, vagyis bizonyítani azt, hogy az Orbán-rendszer az emberek többségének véleményét képviseli – nem úgy, mint a Tisza, amelynek „Nemzet Hangja” szavazásán a többség Ukrajna uniós tagsága mellett volt.

Az elemző úgy véli, a kormányoldal Ruszin-Szendi Romulusz vélt vagy valós ügyeivel kapcsolatban abban reménykedik, hogy a Tisza tanácsadójává szegődött volt vezérkari főnököt Ukrajnával lehet egyre szorosabb összefüggésbe hozni (lásd a formálódó ügynökvádat), és ezáltal csökkenteni a Tisza megbecsültségét, hiszen Ukrajna megítélése kedvezőtlen a magyar társadalomban.

Ami Ruszin-Szendi Romulusz esetleges letartóztatását illeti, Nagy Attila Tibor emlékeztetett: bár bőven történtek visszalépések a hatalommal szembeni fékek és ellensúlyok tekintetében, és sor került szabadságkorlátozásokra is (lásd legújabban a gyülekezési jog szigorítását, illetve az átláthatósági törvénytervezetet),

Magyarország még mindig nem diktatúra.

Nem diktatúra – mutatott rá az elemző –, mert még mindig többpártrendszer van, még mindig szabad kritizálni a kormányt, és még mindig van esély a Fidesz–KDNP leváltására a jövő évi választásokon. Hangsúlyozta: annak, hogy még mindig nem diktatúrában élünk, olyan hatása is van, hogy az erős kormányzati befolyás ellenére is létezik az a jogállami elvárás, miszerint a rendőrség és ügyészség sem engedhet meg magának bármit – egy őrizetbe vételhez, pláne hosszabb ideig tartó letartóztatáshoz alapos gyanú is kell, nem elegendő egyszerűen rámutatni egy, a hatalomnak nem szimpatikus emberre, hogy „te mehetsz a börtönbe”. Vagyis:

Ruszin-Szendi őrizetbe vételéhez is – fogalmazott Nagy Attila Tibor – illene olyan valódi bizonyítékokat benyújtani, amelyek megvalósítják a büntetőjogi tényállást.

Politikailag viszont – hívta fel a figyelmet – visszaüthet a Fideszre Ruszin-Szendi őrizetbe vétele, mert ezzel mártírt csinálnának belőle, ami még inkább összeránthatja a Tisza amúgy heterogén választói táborát. Hiszen általános tapasztalat, hogy ha egy közösséget súlyos támadás ér, akkor a „mi”-tudat megerősödik a közösségen belül.

Nagy Attila Tibor szerint a Fidesz érdeke ennek ellenkezője lenne, vagyis az, hogy a Tisza szavazótáborát ideológiailag megossza. Ugyanakkor Ruszin-Szendi őrizetbe vételével éppen azt érnék el, hogy az ellenzéki oldalon szinte teljes szolidaritás alakulna ki a volt vezérkari főnök iránt, és külföldön is lenne visszhangja a letartóztatásnak. Az elemző úgy véli, nem kétséges az sem, hogy Magyar Péterék képesek lesznek kitűnő ügyvédet biztosítani számára. Azt pedig – tette hozzá – nem lesz könnyű megmagyarázni, hogy a hatalomnak csak azután jutott eszébe a volt vezérkari főnök vélt vagy valós dolgait előhozni, miután ő szakított az Orbán-rendszerrel és átállt Magyar Péterékhez.

Billentyűzettel támad a politika

A Harcosok Klubjának hatékonyságáról még korai lenne ítéletet mondani – jelentette ki Nagy Attila Tibor –, még idő kell, hogy kiforrja magát. Az erősebb jelenlét mindenesetre további kommentharcokat vetít előre a közösségi oldalakon, elsősorban a Facebookon, hiszen Magyarországon az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna.

Az elemző szerint annyit mindenesetre látni kell, hogy

a magyar lakosság többségének kockázatkerülésével, nyugalomszeretetével nem fér össze az a kemény, militáns, kiabálós hangnem, amely tapasztalható volt a fideszes Harcosok Klubja nyitórendezvényén.

Nagy Attila Tibor úgy látja: Magyar Péter ügyesen felismerte, hogy neki az „Egymillió lépés” gyaloglásán érdemes eljátszani a jóságos, kedves, megértő, békét hangoztató politikus szerepét, mert ezt szembe tudta állítani a Fidesz kemény, időnként agresszív stílusával. Más kérdés – jegyezte meg az elemző –, hogy Magyar Péter valójában egy kemény, határozott, az újságírókkal nemegyszer kioktató, sértődött hangon beszélő politikus. Ám Nagy Attila Tibor szerint most bebizonyította, hogy ha kell, tud ő másféle hangon is megnyilvánulni. Úgy vélekedett, hogy ha a Harcosok Klubja kommentelői nagyon agresszív hangot ütnek meg, azzal sok új szavazót aligha szereznek, ellenben támadási felületet nyithatnak az általuk védett közösség ellen. Igaz – tette hozzá az elemző –,

a vérmesebb tiszás kommentelőket sem kell félteni.

Előző Pillanatkép-elemzésünkben hosszabban is nyilatkozott Nagy Attila Tibor a Harcosok Klubjáról: itt olvashatja.

