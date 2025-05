„Egy felnőtt meleg férfi az M1-en beszél arról, hogy a Pride jó”

Barabás Richárd, a Párbeszéd – Zöldek társelnöke csütörtöki sajtóháttér-beszélgetésén részletesen ismertette a párt áprilisi egyházkritikus kampányának indokait, társadalmi alapjait és fogadtatását. Majd beszélt arról is, hogy júniusban, hasonlóan polgárpukkasztó stílusban egy egyenlő jogokról szóló kampányt is el fognak indítani a gyülekezési törvénnyel és a Pride-al összefüggésben.

A Párbeszéd – Zöldek társelnöke, Barabás Richárd egy háttérbeszélgetésén beszélt arról a nem szokványos politikai akcióba fogtak bele, amikor áprilisban elindították egyházkritikus plakátkampányukat. A nem csak „politikai nagyotmondás” van a kezdeményezés mögött, hanem szerintük konkrét társadalmi igény és kutatási adatok mutatják azt, hogy Magyarországon valóban szükség van párbeszédre az egyházak közéleti szerepéről.

Igaz, ha csak arról beszélnénk, hogy zöldek vagyunk, az nem hozna átütő érdeklődést, mert be vagyunk téve abba a skatulyába, hogy már úgysem vagyunk fontosak. Ez egyébként lehet, hogy így van, de ez majd a választáson fog kiderülni

– jegyezte meg a párt társelnöke, majd hozzátette, hogy továbbra is zöld szakpolitikai irányelvek mellett képzelik el a párt jövőjét, de fontosabb elmondaniuk azt, hogy milyen világban hisznek, mint azt, hogy ha kormányra kerülnének, akkor mit kezdenének az országgal, mert „ha senki sem hiszi el, hogy kormányra tudsz kerülni, akkor nem érdemes ezeket a terveket lobogtatni”.

A kampány kutatási hátterére visszatérve Barabás Richárd bemutatott egy 2023-as Ipsos-kutatást, amely szerint Magyarország a vizsgált 26 ország közül az utolsók között van abban, hogy a vallás mennyire része az emberek identitásának. Ezt a párt saját, 2000 fős reprezentatív kutatása is megerősítette: különösen az ellenzéki és bizonytalan szavazók körében erős a kritika az egyházakkal szemben, főként a szexuális visszaélések és az átláthatatlan finanszírozás miatt. A párt társelnöke úgy látja, hogy ezek a statisztikák az utcán is igaznak bizonyultak és sokan egyetértettek a plakátjaik mondanivalóival, még akkor is, ha azok bemutatását túlzásnak tartották.

Még azok is megállnak beszélgetni, akik előtte lehazaárulóztak

– mesélte Barabás Richárd a kampány utcai tapasztalatairól, jelezve, hogy a téma valóban foglalkoztatja az embereket.

Ez nem vallásgyalázás, hanem párbeszéd

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: nem a vallásról és a hitről folytatunk diskurzust – minthogy az mindenkinek a magánügye –, hanem elsősorban azokról a tabukról beszélünk, amelyek a társadalom legszélesebb rétegeit érintik

– fogalmazott Barabás Richárd, hangsúlyozva, hogy kampányuk célja a nyílt párbeszéd megteremtése olyan kényes témákról, amelyekről eddig nem nagyon volt szó.

A Párbeszéd társelnöke szerint a kampány során olyan égető kérdésekre próbálnak felhívni a figyelmet, mint „a szőnyeg alá söpört pedofil és más szexuális abúzusok, a hatalom és az egyházak politikailag és financiálisan is súlyos dilemmákat felvető összefonódása, a nem hívőket, a kisebbségeket, az elesetteket érintő érzéketlenség, diszkrimináció vagy éppen a szószékről elkövetett uszítás” – sorolta.

A kampány keretében a párt plakátokat és installációkat helyezett ki nemcsak Budapesten, hanem több vidéki városban is – köztük Szegeden, Debrecenben, Pécsett, Egerben, Győrben. A fővárosban a Széll Kálmán téren, a Nyugati téren és a Móricz Zsigmond téren is megjelentek az egyházak társadalmi szerepét kritizáló üzenetek, egyes esetekben pedig Orbán Viktor miniszterelnököt egyházi vezetőként ábrázolták.

A kampány időzítése tudatos volt: a Párbeszéd Ferenc pápa halála és az új pápa megválasztása közötti időszakot választotta a kezdeményezésre, amikor úgy ítélték meg, hogy a katolikus egyház jövőjéről szóló diskurzus különösen aktuális lehet.

A kampány azonnal heves reakciókat váltott ki. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia élesen bírálta a kezdeményezést, „súlyosan dehonesztálónak” és „az egyházüldöző diktatúrákat idézőnek” nevezve azt. Az egyházi vezetők különösen sértőnek tartották a kampány időzítését, amely húsvét után és Ferenc pápa halálát követően indult.

A kormánypártok sem maradtak csendben: a Fidesz és a KDNP „keresztényellenes uszításnak” minősítette a kampányt, és azzal vádolta a Párbeszédet, hogy politikai haszonszerzés céljából provokálja a vallásos közösségeket.

Meglepő módon azonban ellenzéki oldalról is érkeztek kritikák. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, a Momentum Mozgalom politikusa, szintén elítélte a kampányt. Szerinte a plakátok „ízléstelenek” és „megosztóak”, és nem szolgálják a közterek rendeltetésszerű használatát. A társelnök elárulta, hogy az ATV lehetőséget biztosított volna egy nyilvános vitára, ám Soproni Tamás ezt nem vállalta.

Barabás Richárd határozottan visszautasította a kampánnyal kapcsolatos vádakat és hangsúlyozta, hogy szerinte nem szabad tabuként kezelni a témát.

Nem csupán mi mondjuk ezt, hanem az egyházi szervezetektől a hírességeken és a médiumokon át a polgármesterekig terjedő közérdeklődés – megannyi mélyebb-felszínesebb vélemény – is ezt mutatja

– utalt arra, hogy a téma valóban foglalkoztatja a társadalmat.

A Párbeszéd társelnöke szerint Magyarországon az egyházak aránytalanul nagy befolyást gyakorolnak az oktatásra, a közpénzek elosztására és a politikai döntéshozatalra, miközben „a magyar emberek többsége nem vallásos, mégis az egyházak jelentős állami támogatásban részesülnek”.

A Fővárosi Közgyűlés május 28-i ülésén a Fidesz javaslatára határozatban ítélte el Barabás Richárdot a kampány miatt – ezt a politikus abszurdnak nevezte, és úgy vélte, jól mutatja, mennyire „tojáshéjakon lépked még mindig a közbeszéd” az egyházak közéleti szerepének megkérdőjelezése terén. Szerinte azonban nem lehet elkerülni a kényes kérdések megvitatását, ha valódi társadalmi párbeszédet akarnak kialakítani az egyházak 21. századi szerepéről Magyarországon.

De ennyivel nem érik be.

„Egy felnőtt meleg férfi az M1-en beszél arról, hogy a Pride jó”

A párt június közepétől újabb kampányt indít „Önmagadért” címmel, amely az LMBTQ+ jogokkal kapcsolatos tabuk ledöntésére fókuszálna, interaktívabb eszközökkel, LED-falakkal, a Pride-hoz időzítve és az elmúlt hónapok törvényeire reagálva.

Ez a kampány lehet ütközni fog a jelenlegi jogszabályokkal, de amikor valaki zsarnoki és elnyomó törvényeket hoz, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokat el kell fogadni és be kell tartani. Pláne nem kell előre elfogadni ezeket a várható elnyomó intézkedéseket

– jegyezte meg.

A háttérbeszélgetés során Barabás Richárd hangsúlyozta, hogy mint nyíltan homoszexuális politikus kötelességének érzi, hogy a Pride betiltására irányuló törvények kapcsán is megszólaljon. Ezzel kapcsolatban elmesélt egy történetet is.

Az M1-en, amikor meglepő módon behívtak a Pride-dal kapcsolatban beszélni, akkor megkérdeztem, hogy magyar jogszabályoknak megfelelően kirakták-e a 18-as karikát, hiszen végül is egy felnőtt homoszexuális férfi arról beszél, hogy a Pride az jó

– mesélte a politikus.

„Erre eléggé zavarba jött a műsorvezető” – tette hozzá mosolyogva Barabás Richárd, aki úgy látja, hogy a figyelemfelkeltő akciók segítségével nem lehetetlen, hogy a 2026-os választásokon megszerezzék az Országgyűlésbe való bejutáshoz szükséges 5 százalékot.

Ez azt is jelenti, hogy el fognak indulni a következő választásokon.

Le is húzhatnánk a rolót, mint párt, ha nem indulnánk el

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy ő még nem biztos abban, hogy milyen körülmények között kerül majd sor a 2026-os választásra, mivel 2024-es önkormányzati választások előtt fél évvel a Fidesz még módosított a választási szabályokon, így szerinte november magasságában lehet majd érdemben beszélni arról, hogy ki, hogyan készül.

(Borítókép: Barabás Richárd 2023. március 26-án. Fotó: Németh Kata / Index)