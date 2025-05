Elfogták és börtönbe vitték Szabó Bálintot

Szabó Bálint egykori szegedi önkormányzati képviselő egy Hszi Csin-ping látogatását megzavaró trombitálás miatt kapott volna 23 napos elzárást, de ügyvédei szerint akár másfél évre is meghosszabbodhat a büntetése, ezért inkább úgy döntött, megpróbálja elkerülni a börtönt. Nem sikerült neki. Mivel nem vonult be önként a szombathelyi börtönbe, végül szerdán az Agrárminisztériumból vitték el a rendőrök.

Szabó Bálintnak május 26-án, hétfőn kellett volna bevonulnia a szombathelyi börtönbe egy 23 napos elzárás letöltésére. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő korábban még arról beszélt, hogy „önként és trombitaszóra vonul be” a büntetés-végrehajtási intézménybe.

Azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát. A börtön előtt ugyanis közölte, hogy nem vonul be, mert ügyvédei szerint a 23 napból akár másfél év is lehet. A politikus akkor elmondta, hogy vállalja döntése következményeit, amelyekkel most kell szembesülnie.

Budapesten fogták el

A következmények nem várattak sokáig magukra. Szerdán a rendőrök Budapesten elfogták Szabó Bálintot, akit az Agrárminisztériumból vittek el. A politikust rendőrautóval szállították a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe – erősítette meg pénteken késő este a Nyugat.hu-nak adott nyilatkozatában.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mennyi időre kellett bevonulnia, nem adott választ.

Szabó Bálintnak azért kellett volna bevonulnia, mert 2024-ben trombitálással próbálta megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök budapesti látogatását. Akkor a rendőrség zavarkeltés miatt 150 ezer forint pénzbírságot szabott ki rá, amit azonban nem fizetett be. Emiatt a bíróság elzárásra módosította a büntetést.

Nem ismeretlen számára az elzárás

Szabó Bálint már korábban is országos hírnévre tett szert akcióival, különösen azzal, amikor egy márciusi tüntetésen trombitált, majd bemászott egy rendőrautó alá, végül pedig a Dunába ugrott. Ekkor a rendőröknek kellett kimenteniük a politikust, akit újra is kellett éleszteni. Igaz, ő azt állítja, szó sem volt újraélesztésről, azt csak a rendőrség találta ki.

A legsúlyosabb ügy pedig 2022 szeptemberében történt, amikor autójával bevágott egy konvojba, amely Orbán Viktor miniszterelnököt kísérte. Szabó Bálint ennél az akciónál sávokon keresztül cikázott hosszú kilométereken át egy Mercedes mögött, gyakran 110 kilométer per órás sebességgel.

Ezen tettét a közösségi oldalán is megosztotta, ami miatt nyolc hónapos elzárást kapott.

