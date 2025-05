Megdöbbentő kép fogadta Székelyföldön az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársait

Megdöbbentő kép fogadta az Ökumenikus Segélyszervezet felméréseket végző munkatársait a székelyföldi Nagyborosnyón, ahol jelentős károkat okozott a megáradt Zágon és a Kovászna folyó.

Az 1500 fős település nagy részét érintő áradás előrejelzés híján olyan hirtelen érkezett, hogy a családoknak nem volt idejük kimenekíteni értékeiket az otthonukból. Egy helyi asszony arról számolt be, hogy olyan gyorsan érkezett a víz, hogy még az inzulinját sem tudta magával vinni. Ahol a víz már visszahúzódóban van, ott a lakóingatlanok szobáit sár borítja.

A segélyszervezet munkatársai az első 40 háztartást már felmérték, és házról házra járva folytatják a szükségletek beazonosítását, szoros együttműködésben a magyarlakta település polgármesterével és szociális elöljáróival. A felmérések alapján a mielőbbi visszaköltözés érdekében a következő napokban nagy mennyiségű fertőtlenítőszerre, hipóra, súrolószerre és takarítóeszközre lesz szükség, illetve olyan kisebb szivattyúkra, amelyek a házak legmélyebb pontjairól is kiszivattyúzzák a vizet.

A segélyszervezet a következő napokban folyamatosan indítandó tisztítószer-szállítmányai mellett hat szivattyút is küld a településre, melyek hiánypótló, illetve kiegészítő szerepet töltenek majd be a helyi katasztrófavédelem közterületeken dolgozó ipari szivattyúi mellett. A település vezetői köszönetüket fejezték ki a magyar segítségért, különösen is nagyra értékelve az Ökumenikus Segélyszervezet évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársainak szakmai segítségét a rendkívüli helyzet kezelésében.

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtését hirdetett, amihez a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Székelyföld” megjelöléssel lehet csatlakozni, hogy minél több segítséget tudjon nyújtani a mindenüket elvesztett családoknak a visszaköltözésben és az odaveszett bútorok pótlásában.