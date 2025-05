Tarlós István: Nem Karácsony Gergely a fő hibás, de aggasztó a főváros pénzügyi helyzete

A volt főpolgármester szerint jogszerű volt az államkincstár csütörtöki inkasszója, amellyel 10,2 milliárd forintot emeltek le a Fővárosi Önkormányzat folyószámlájáról, és hangsúlyozta, hogy a számok és jogszabályok alapján kell vizsgálni az ügyet, nem érzelmi alapon. A korábbi városvezető szerint Karácsony Gergely eddig ügyesen kimozogta a hasonló helyzeteket, de most nehezebb dolga lesz, ráadásul nem is ő a fő hibás, hanem egy Tisza–Vitézy-paktum működik a háttérben. Tarlós szerint a főpolgármester hibája, hogy nem tervezte be a teljes 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulást a 2025-ös költségvetésbe, miközben 50 milliárdot költöttek el egy bizonytalan rákosrendezői projektre.