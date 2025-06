A kábítószerügyi kormánybiztos szerint az elmúlt három hónapban kevesebb lett az új fogyasztó

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Horváth László közölte, a bűnözőktől több mint fél tonna kábítószert, mintegy 250 millió forint készpénzt és összesen csaknem 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100 járművet, amit a terjesztéshez használtak – írja az MTI.

A kezdeményezés hatására nemcsak helyi terjesztők, hanem komoly kereskedőláncolatok, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, ipari szintű termelést végző bűnözők is lelepleződtek, így csökkent a kábítószer mennyisége az országban, visszaesett a fogyasztás, és nagyon fontos, hogy kevesebb az új fogyasztó is. Hozzátette, hogy

a kezdeményezés eredményes, és szükséges is volt, hogy a kormányfő hajtóvadászatot rendeljen el a kábítószer-kereskedőkkel szemben, hiszen a terjesztők inváziószerűen és agresszív módon árasztották el az országot, számos térséget különösen jelentős mértékben mérgeztek, veszélyeztetve az ott élő fiatalokat és a közbiztonságot.

Mint mondta, Töreki Sándor, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szerint az eredmények jól tükrözik a rendőrség erőfeszítéseit, szerteágazó szakmai tevékenységét. Jelenleg 448 nyomozó dolgozik az ilyen esetek felderítésén, rajtuk és a januárban létrejött Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal munkáján kívül fontos a kistelepüléseken végzett rendőri tevékenység is, amelyben kulcsszerepet töltenek be a körzeti megbízottak.

A munka újabb feladatokkal folytatódik, hiszen a nyári hónapok mindig sajátos kihívásokat hoznak, a kábítószer az ilyenkor szokásos rendezvényeken, szabadidős programokon is megjelenhet, közben az online térben zajló kereskedelmet is figyelni kell. Hangsúlyozta, hogy „jelentősen megkönnyíti ugyanakkor a küzdelmet, hogy ehhez több mint 3 milliárd forintot biztosított a kormány, és komoly társadalmi támogatottságot is élvez a rendőrség munkája”.

Mint megírtuk, a kormány múlt csütörtökön több sürgős társadalmi és gazdasági problémára reagálva rendelte el milliárdok átcsoportosítását a Központi Maradványelszámolási Alapból.

A drogellenes intézkedésekre 3,43 milliárd forintot csoportosítottak át. A kormány szerint a kábítószer-kereskedelem felszámolását támogató programok, a bűnmegelőző intézkedések, valamint a Drogellenes Totális Akcióterv végrehajtása érdekében további állami beavatkozás szükséges.