Gulyás Gergely: Az egyházak küldetése nem korlátozódik saját közösségeikre

Az átadón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: „A keresztyénség nem a tökéletes, a hibátlan, hanem a szolgáló emberek útja, azoké, akik tudják, hogy ajándékba kapták az időt és az életet, az erőt és a képességet arra, hogy azt valamilyen formában tovább ajándékozzák.” Hangsúlyozta: az egyházak küldetése túlmutat saját közösségeiken, mindenkihez szól, határt „csak az emberi eszközök végessége szab” – írja az MTI.

„Ez a szellemiség kapcsolta egybe az egyházi közösséget, de ez a szellemiség kapcsolja össze a nemzetet is, tartja meg az országot, és mutat irányt, amikor gyermekeket nevelnek, földet művelnek, városokat építenek, könyvet írnak, és akkor is, amikor a hazát védelmezik” – fogalmazott.

Gulyás Gergely szerint ez az értékrend védte meg Európát a történelem során, és ez adja a szabad világ alapját is, ahol az emberek nemcsak saját sorsukról döntenek, hanem tesznek a közösségért, az elesettekért is. „Ez a szellemiség kell ahhoz is, hogy megőrizzük egyházainkat a 21. század viharai közepette” – hangsúlyozta.

Meglátása szerint a nyugat-európai protestáns egyházak helyzete sokszor inkább „a korszellemet követő egyesületekké válnak, amelyeknek a jelen valósága fontosabb, mint a Biblia örök iránymutatása.” Ezzel szemben példaként emelte ki a nyíregyházi fejlesztést, amely szerinte az egyházi egység és cselekvőképesség bizonyítéka.

A 2020-ban megvásárolt épületben mára hatszáz, többségében gondozásra szoruló idős ember ellátását biztosítják. Az intézmény meleg ebédet, közösségi programokat, valamint lelki és szellemi támogatást nyújt, ezzel szavai szerint a családok terheit is csökkenti.

Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere hozzátette: az örökösföldi városrészben új templom és óvoda is épült, több bölcsődei és iskolai fejlesztés valósult meg. Mint mondta, a református fejlesztések nemcsak az egyházat, hanem az egész várost gazdagítják.