A világűrben nincsenek szupermarketek: Kapu Tibor ezt fogja enni a Nemzetközi Űrállomáson

„Az űrbeli táplálkozással szemben alapvetően ugyanazok az elvárások, mint a földi élet során, azonban ezek teljesítése az űrgasztronómia számára jóval összetettebb feladatot jelent. Az űrételek esetében alapvető elvárás, hogy azok könnyen használhatóak, egyszerűen elkészíthetők és könnyen hozzáférhetőek legyenek” – mondta az Indexnek Nagy-Grócz Gábor űr-egészségtudományi szakember. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Elméleti Egészségtudományi és Egészségügyi Menedzsment Tanszékének vezetője hozzátette: fontos, hogy az űrhajósoknak – így Kapu Tibor magyar asztronautának is – minél kevesebb erőforrással minél értékesebb tápanyagtartalmú ételek készüljenek, miközben minimalizálják a hulladékképződést. Szerinte

az űrmenüknek megbízhatónak, változatosnak és ízletesnek is kell lenniük.

Kiemelt figyelmet érdemel a tápanyagok stabilitása, mivel például a sugárzás felgyorsíthatja a makro- és mikrotápanyagok bomlását.

Főzőcskézés a Nemzetközi Űrállomáson

„Az űrbéli táplálkozás azonban nem csupán az energiabevitel biztosítása szempontjából fontos – pszichológiai szerepe is jelentős” – magyarázta az SZTE docense, hozzátéve: ahogyan a földön, úgy az űrben is hozzájárul az érzelmi jólléthez, amely elengedhetetlen a legénység mentális egészségéhez. Az otthon ízeinek megidézése – legyen szó a megszokott ételekről, közös étkezésekről vagy az ételkészítés élményéről – segíthet kialakítani a személyes kötődéseket, és csökkenteni az elszigeteltség érzését.

Az étvágy és a tápanyagbevitel serkentésére jó megoldást jelenthet a lehetőségekhez mérten frissen készített, ízletes ételek fogyasztása. Ezt tovább erősítheti a „hazai” ízek és ételek beépítése az étrendbe, amelyek nemcsak az ételek összetételét, hanem az evőeszközöket és a főzési módszereket is magukban foglalhatják

– fejtette ki a szakember. Emlékeztetett arra, hogy manapság már számos technológiai megoldás létezik, amelyek lehetővé teszik, hogy az űrben is biztonságos, friss, és a körülményekhez igazított élelmiszerellátást biztosítsunk.

Nagy-Grócz Gábor 2022-ben kapcsolódott be az UniSpace programba, majd 2024-ben vált innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberré. Az UniSpace program 17 magyarországi egyetem összefogásával, négy tudományterületen kínál posztgraduális képzést az űrtevékenység iránt érdeklődők számára.

28 ezerrel, naponta 16-szor kerülik meg a földet

A tervek szerint Kapu Tibor magyar űrhajós június 8-án indul a világűrbe, a NASA floridai Kennedy Űrközpontjában található 39A indítóállomásról. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) mintegy 60 tudományos és ismeretterjesztő feladatot fog végezni.

Az űrállomás naponta 16-szor kerüli meg a Földet mintegy 400 km-es magasságban, körülbelül 28 000 km/h-s sebességgel.

A mikrogravitáció, vagyis a földi gravitáció hiánya számtalan hatást gyakorol az emberi szervezetre. Kiemelhető a csont-és izomrendszer átalakulása, amely igen gyorsan elindul. A cirkadián ritmus is felborul, hiszen a nappalok és éjszakák gyorsan váltják egymást. Átalakul a keringési rendszer, mert a gravitáció hiányában a folyadékterek a fej felé irányulnak, amelynek a szívre is hatása van, de az agy és a látórendszer működése is megváltozik. Az emésztés, az immunrendszer is máshogy működik űrkörnyezetben, tehát szinte minden szervrendszerünk átalakul mikrogravitációban.

Az izolációnak, vagyis a bezártságnak számtalan hatása lehet: megemelkedik a depresszió, a szorongás kialakulásának a valószínűsége. Részben ezek megelőzésére egy nagyon szigorú kiválogatás és felkészülés előzi meg a felbocsátást

– magyarázta Nagy-Grócz Gábor, aki a szegedi konferencián tartott előadásában az űrutazás során tapasztalható, a szervezet egészét érintő leépítő folyamatokról is beszélt. Szerinte a mikrogravitációban a leépülés ellen a megfelelő tápanyagbevitellel, valamint a fizikai aktivitással lehet védekezni. Az űrhajósok például az ISS fedélzetén hetente hat napon keresztül végeznek napi két és fél órás edzést. Ez segíti a csont- és izomrendszer stimulálását, de ugyanúgy hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez is. A rendszeres fizikai terhelésnek jótékony pszichés hatásai is vannak.

Tényleg lassabban öregszenek az emberek a világűrben?

Arra a kérdésre, hogy az űrutazók valóban lassabban öregszenek-e, mint a földi társaik, a szakember röviden azt felelte: igen, de csak fizikai értelemben. Einsteint kell megemlítenünk a kérdés megválaszolásakor. Általánosságban elmondható, hogy minél gyorsabban mozog valaki, annál lassabban telik számára az idő a külső megfigyelőhöz képest. Tehát ha arra gondolunk, hogy az ISS-en tartózkodik valaki, akkor elviekben lassabban öregszik a gyors mozgás miatt.

Ez a különbség rendkívül kicsi, biológiai értelemben elhanyagolható. Ha mindezek mellé hozzávesszük az űrutazás szervezetre gyakorolt hatását, akkor a megterhelésre gondoljunk inkább az öregedés lassulása helyett

– fejtette ki az űr-egészségtudományi szakember, aki példaként a Kelly ikerpár esetét hozta fel. Scott Kelly egy évet töltött az ISS fedélzeten, míg ikertestvére, Mark Kelly a földön élt. A visszatérés után számtalan vizsgálatot végeztek el, és azt tapasztalták, hogy nem voltak lényeges különbségek kettőjük között.

A minimális eltérések közel fél év alatt visszaálltak a normál, földi szintre. Fontos eredmény volt, hogy sikerült olyan géneket azonosítani, amellyel a jövőbeni űrhajósok egészségügyi állapotát tudják majd nyomon követni

– közölte az SZTE oktatója. Szerinte Magyarország számára kiemelt lehetőség, hogy Farkas Bertalan űrrepülésének 45. évfordulója után néhány héttel újra magyar űrhajós végezhet kutatásokat az űrben.

Az űrprogram hatalmas lehetőséget biztosított a magyar egyetemeknek is

Kapu Tibor korábban az Indexnek úgy nyilatkozott, hogy az űrhajós projekt mérnöki oldala fogta meg először. Gyerekként vadászpilóta szeretett volna lenni, végül gépészmérnök lett. A gyógyszeriparban és az autóiparban dolgozott, de önszorgalomból követte az űripari fejlesztéseket is.

A SZTE tanára úgy véli: hatalmas lehetőséget biztosított az egyetemek számára az a pályázati lehetőség, amelyben egy szakmai grémium kiválasztotta azokat a vizsgálatokat, amelyet a második magyar űrhajós végez el a 14 naposra tervezett misszió során. A Szegedi Tudományegyetemről is több projektet beválogattak.

Amellett, hogy az egyetemek, így az egyetemi polgárok profitálnak a küldetésből, fontos az is, hogy kisgyermekeket vihet közelebb a tudományos élethez a misszió. Ez növelheti a hazai tudományos világ utánpótlását, és hozzájárul ahhoz is, hogy az űrtevékenység társadalmi megítélése megfelelő legyen

– fejtegette a kutató, aki az elmúlt években több Kutatók Éjszakája programon tartott előadást a témában, és számtalan 8–12 éves iskolás hallgatta végig csillogó szemekkel. Az SZTE 2024 tavaszán indította be az Űrtevékenység: űrélelmezéstől az űrfinanszírozásig című szabadon választható egyetemi tárgyat, amit több mint 200 SZTE-s hallgató vett fel.

„Téves az a gondolat, hogy az űrtevékenységre költeni felesleges kiadás egy állam részéről” – jelentette ki a tudós, hozzátéve: az űrtevékenységhez tartozó ipari háttér válságálló, és igen magas szellemi tudást igényel. Számtalan olyan tárgy van ma velünk a hétköznapokban a földön, amely eredetileg az űripar számára került kifejlesztésre.

(Borítókép: Kapu Tibor 2023. március 7-én. Fotó: Németh Kata / Index)