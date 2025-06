Speciális Mentők munkájára gyűjtenek 600 kilométeres SUP-túrával

A túra résztvevői június 5-én indulnak Tiszabecsről, és naponta 50- 60 kilométert eveznek a Tiszán, aminek teljes magyarországi szakaszát tíz nap alatt teljesítik SUP-on. Az akcióval a törökországi földrengésnél is segítséget nyújtó Kelet-magyarországi Speciális Mentőknek gyűjtenek olyan hőkamerás drónra, amivel hasonló katasztrófa idején könnyebben megtalálják a romok alatt rekedt embereket.

A résztvevők naponta 50–60 kilométert haladnak majd a folyón, az útvonal Szeged alatt, a szerb határ közelében ér véget június 15-én. Az evezők Tokajtól a Tisza-tavon át Szolnokig és tovább egészen a déli országhatárig jutnak. A túra során zsilipelniük kell Tiszalöknél és Kiskörénél, szembe kell nézniük az alacsony vízhőmérséklettel, a széllel és a helyenként visszafelé áramló vízzel is.

A Tisza600-at a SUPrise Sportegyesület szervezi, amelynek tagjai civilként, hobbiból űzik a SUP-ozást. A csapatban van óvónő, agrármérnök, orvos, fiatal felnőtt és nyugdíjas is. A túrát Szabó Gábor világbajnoki bronzérmes és Szabó Zénó ifjúsági Európa-bajnok SUP-versenyzők vezetik.

A túrával a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület munkájára szeretnék felhívni a figyelmet. Az egyesület 26 éve működik önkéntes alapon, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében. Részt vesznek eltűnt személyek felkutatásában, árvízi és viharkárok felszámolásában, mentési feladatokban. Korábban bevetésen voltak többek között a vörösiszap-katasztrófa, a Katrina hurrikán és a 2023-as törökországi földrengés során is – utóbbinál hét túlélőt mentettek ki a romok alól.

Az egyesület működését tagdíjakból és kisebb adományokból fedezik, komolyabb felszerelések beszerzésére ritkán jut forrásuk. A most kitűzött cél egy közel hárommillió forint értékű hőkamerás drón, amely a nehezen bejárható területeken és éjszakai kereséseknél is segítséget nyújthatna.

A Tisza600 útvonala mentén három településen tartanak bemutatót:

Tokajban (június 8., 14 órakor) mentési gyakorlatot láthat a közönség,

Tiszafüreden (június 11.) és

Mindszenten (június 14.) pedig SUP-bemutatót tartanak a szervezők.

A túra eseményei a SUPrise Sportegyesület és a Millió Lépés Facebook-oldalán is követhetők. Az akció része a „Millió Lépés az iskoládért” országos kihívásnak is, így az egészséges életmódra és a közösségi aktivitásra is felhívja a figyelmet.