Egyelőre a Harcosok Klubja sem tud segíteni Orbán Viktoron

A közéleti történések sebességét felvenni nem egyszerű, mi mégis megpróbálkozunk vele. Viszont nem a szokásos módon, ugyanis a Lájkok Ligája sorozatunkban nem a pártelnökök tettei vagy mondatai kapják a főszerepet, hanem az ezek okozta hatások. Ebben a rovatban ugyanis a pártok vezetőinek közösségi oldalait vizsgáljuk, azon belül is a követőtábor alakulását egy-egy nagyobb mondás vagy történés hatására. Ezekből pedig bőven akadt májusban is.

Noha még valamivel több mint 10 hónap van hátra a 2026-os választásig, a magyar közélet már most is olyan tempóban pörög, mintha csak jövő héten kellene országgyűlési képviselőkre vagy éppen miniszterelnök-jelöltekre voksolni. A közélet átláthatóságáról szóló fideszes törvényjavaslat újabb tüntetéshullámot indított, amelyre épphogy befutottak az ellenzéki reakciók, máris robbant az újabb bomba: Gyurcsány Ferenc lemondott a DK éléről és elválik Dobrev Klárától. Nem mellesleg még ugyanazon a napon megválasztották az új pápát.

Itt pedig még mindig csak május elején tartottunk, ugyanis ezután következett még Orvbán Viktor miniszterelnök tihanyi beszéde, ahol a román szélsőjobbos elnökjelölt mellett szólalt fel – ezzel egymillió lépésre ösztönözve a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza vezetőjét, Magyar Pétert, aki elgyalogolt Budapesttől Nagyváradig. Ugyanekkor kirobbant a magyar–ukrán kémbotrány is, és még mindig nem tartottunk a hónap felénél, és nem említettük a BKV vezérigazgatójának kirúgását, amelyet hó végén a BKK vezérigazgatójának lemondása követett. És azt se felejtsük el, hogy hadrendbe áll a Harcosok Klubja, a Fidesz digitális hadserege.

Látható tehát, hogy a magyar közélet hipersebességre kapcsolt, s noha elképzelésünk nincs, hogy mi várhat még ránk az elkövetkezendő csaknem egy évben, az viszont biztos, hogy hónapról hónapra ki fogjuk elemezni, hogy a turbulens események milyen hatással vannak a pártelnökök közösségi oldalainak követőbázisaira. Egyszóval folytatódik a Lájkok Ligája, az Index követőkörképe.

Folyamatos fejlődés

Facebookon egyelőre nincs nagy változás, hiszen a toronymagasan vezető Orbán Viktor több mint 1,3 milliós táborát ismét bővítette 5 ezer követővel, így a többiek egyelőre lőtávon kívül vannak. Viszont fontos kiemelni, hogy egyelőre, ugyanis a második helyen álló Magyar Pétert havonta 30–40 ezerrel több ember követi, míg a miniszterelnök a legjobb hónapjában – márciusban, a poloskázós beszédet követően – is „csak” tízezerrel tudta növelni szimpatizánsai körét.

A legdinamikusabb fejlődést továbbra Kovács Gergő – elnézést, már Kovács Gergely, mióta a májusi Fővárosi Közgyűlésen átnevezte magát, ugyanis „a Gergelyek hamarabb kapnak támogatásokat” –, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke tudhatja magáénak, aki havonta több mint 10 százalékkal növeli facebookos követőtáborát, májusban pedig már a 60 ezres küszöböt is megugrotta. Illetve Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke is nagyot ment a tavasz utolsó havában, hiszen csaknem 7 ezerrel több rajongója van mint volt áprilisban és ha nem vigyáz, akkor júniusban akár a 200 ezres jubileumot is megülheti Hódmezővásárhelyen.

Szabó Rebekának, a Párbeszéd vezetőjének is hoznak a konyhára a parlamenti heves felszólalásai, míg Tompos Márton, a Momentum elnöke is hónapról hónapra több ezerrel növeli követői számát – a kitartó tüntetések és akciók eredményeként. Vona Gábor inaktivitása viszont nem tesz jót a Második Reformkor vezetőjének, ugyanis csaknem 3 ezerrel csökkent a bázisa a legnagyobb közösségi oldalon.

Egyeduralom

Elon Musk platformja, vagyis az X (leánykori nevén Twitter) továbbra is Orbán Viktor fennhatósága alá tartozik, ugyanis jelenleg több mint 593 ezer követővel rendelkezik, amit akkor sem kapunk meg, ha összeadjuk a többi pártvezér számait és megszorozzuk öttel. A második helyen tanyázó Toroczkai László (Mi Hazánk) is több mint 540 ezerrel van lemaradva, a többiek pedig igazából nemhogy a térképen nincsenek rajta, de talán még az atlaszba sem fértek be.

Bár Márki-Zay Péter még itt is tudta kétszázzal növelni a létszámot, de mégiscsak Magyar Péter érdemli meg a kiemelést, ugyanis a Tisza Párt elnöke nem csak a román, de a tízezres határt is átlépte.

A többiek lassan, de biztosan fogynak az X-en, viszont annyira kicsi számokkal képviseltetik magukat, hogy igazából nem is nagyon érdemes kitérni rájuk. A legszembetűnőbb csökkenést Tompos Márton produkálja immár hónapok óta, viszont a legstabilabb egyértelműen Kovács Gergely, aki 2024 októbere óta 5 követővel rendelkezik és ez nem mozdul se fel, se le.

Készül a trónfosztás?

Az Instagram – vagyis a Meta kisebbik közösségi oldala – lehet a következő forrópont akár már a nyáron, hiszen Orbán Viktor kormányfő előnye tégláról tégl… vagyis hónapról hónapra csökken Magyar Péterrel szemben. Amíg a miniszterelnök havi 2–3 ezres lépésekkel halad a 250 ezres limit felé, addig Magyar Péter 10–20 ezrekkel szalad a nyomában és júniusban már minden bizonnyal átlépi a 200 ezres küszöböt.

Ha a tendencia folytatódik, akkor augusztus körül akár már trónfosztásra is sor kerülhet – persze ez most még masszívan feltételes mód.

Itt is Kovács Gergely emelhetnénk még ki, aki szintén hónapról hóra stabilan menetel a 10 ezres forduló felé – míg Tompos Márton a kétezer felé –, viszont a többiek fogynak. Gyurcsány Ferenc lemondását egyértelműen az Instán érezte meg legjobban, aki akár júniusban ismét 50 ezer alá csökkenhet, Márki-Zay Péternél pedig kb. lehetetlen megjósolni, hogy valaha eléri-e a 30 ezret. Mi egyelőre a nem felé hajlunk.

Tung tung tung tung…

A legérdekesebb színtér egyértelműen a TikTok jelenleg, hiszen itt Magyar Péter április végén átvette a vezetést Orbán Viktortól, így a kormányfő az ötből már két harctéren is leszorult az első helyről – sőt, YouTube-on még a másodikról is, de erről majd később. A kérdés igazából az volt, hogy Orbán képes-e megrázni magát és újrakalibrálni a tiktokos jelenlétét – amelyre utalnak jelek, hiszen még italian brainrot karakterekkel is mérgezi a követői agyát –, de a számok arról árulkodnak, hogy egyelőre nincs ellenszere Magyarra.

Bár Orbán Viktor csaknem 7 ezerrel növelte követőszámát, a Tisza vezetője mintegy 20 ezerrel gyarapodott, így az az olló, ami kettejük között április végén még szinte csukva volt, egyre szélesebbre nyitódott. De általánosságban elmondható, hogy a TikTok a leghálásabb platform jelenleg a politikusok számára, hiszen még a csaknem teljesen inaktív szereplők is folyamatosan bővülni tudnak, aki pedig tesz is érte, az elég jó számokat tud produkálni.

Szinte minden hónapra jut egy jubileum is, hiszen áprilisban Márki-Zay Péter, májusban viszont Gyurcsány Ferenc érte el a 100 ezres álomhatárt.

Nem lenne illő kihagyni Toroczkai Lászlót sem, aki kitartóan üldözi a két éllovast a harmadik helyen, de azért ő még a 200 ezertől is relatíve messze van, jelen tendenciák alapján még minimum két hónapra lesz szüksége ehhez a számhoz. Az alsóházban pedig Tompos Márton előzött be mindenki szélárnyékból, de az élbolytól még így is fényévekre van.

Ahol Vona Gábor megtáltosodott

A YouTube az egyetlen platform, ahol nem Orbán Viktor egyeduralmával indítottuk a Lájkok Ligáját, hiszen a Meta platformjairól kitiltott Toroczkai László már nagyon régóta vezető szerepet tölt be a videós oldalon. Egyelőre nincs veszélyben az elsősége, hiszen kerek 40 ezerrel a nyomában loholó Magyar Péter előtt, viszont itt is azt kell látni, hogy amíg Toroczkai 3 ezer szimpatizánst gyűjtött 2025 májusában, addig a Tisza-elnök 12 ezret.

Orbán Viktor harmadik helye szintén egyelőre biztonságban van, hiszen 11 ezerrel vezet Vona Gábor mögött, viszont a 2RK vezetője ezen az egyetlen platformon érdemi bővülést tudott felmutatni: csaknem kétezerrel növelte követőtáborát, miközben a többi közösségi médiás oldalon szinte kivétel nélkül fogytak a rajongói. Márki-Zay Pétert érdemes még kiemelni, aki minden hónapban ezer körüli lájkolóval lesz gazdagabb, így lassan, de biztosan lépdel előre.

Látszik tehát, hogy a közéleti forgószél nagyon is nagy port kavar a követőtáborok méretében is, az emberekre hatással van az, hogy a kedvenc – vagy éppen legkevésbé kedvelt – politikusaik milyen akciókkal és mondatokkal kerülnek a hírek középpontjába. Könnyen lehet, hogy elejtett félmondat valakinek a vesztét okozhatja, de az is benne van, hogy egy lemondás sem lendít át valakit a holtponton. Egy biztos, a Lájkok Ligája figyelő szemét mindig a pártelnökök közösségi oldalain tartja, minden hónapban.

(Borítókép: Németh Emília / Index)