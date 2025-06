Óriási változás jön a mai naptól a MÁV-nál, az utasok pénztárcáját is érinti

Lázár János a 2025. január 8-i Közlekedésinfón tíz vállalást tett, amelyek közül az egyik legjelentősebb a késési biztosítás bevezetése volt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a felelősségvállalás objektív, tehát az utasnak semmit nem kell bizonyítania, nincs bürokratikus eljárás.

Amennyiben beállt a 20 perc késés, vita nélkül visszatérítik a jegyár felét.

Az applikációban történt vásárlás esetén automatikus a visszatérítés, ehhez csak a késési biztosítás funkciót kell bekapcsolni. Ha valaki interneten, automatában vagy jegypénztárnál vásárolt, bármelyik jegypénztárnál visszakapja az összeg felét.

A bérleteseket sem hagyják ki az újdonságból: ha egy havibérletes utas az adott hónapban azzal szembesül, hogy legalább öt alkalommal húsz percet késik a jármű, akkor a következő havibérletből 10 százalék kedvezményben részesül.

Ha nem a MÁV hibája a késés, akkor is fizetnek

Május 29-én Lázár János, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösen tartott sajtótájékoztatót. Az építési és közlekedési miniszter ezen kifejtette, hogy a késés után a MÁV-nak kell fizetnie, ezért is számít arra, hogy a 20 percen túli késések jelenlegi, körülbelül 10 százalékos aránya 4-5 százalékra csökkenhet.

Hegyi Zsolt leszögezte, hogy a késési biztosítás egy olyan felelősségvállalás a MÁV részéről, ha bármilyen okból is késett a vonat 20 percnél többet, a jegyár fele visszajár, még akkor is, ha nem a vállalat hibájából történt a csúszás.

A MÁV-csoport közleménye pedig azt is világossá tette, hogy a buszokra is érvényes a visszatérítés: „Minden jegyet vagy bérletet vásárló utasunk megkapja a kompenzációt, mindegy, hogy vonatot vagy helyközi buszt vett-e igénybe, agglomerációs („kék”) Volán-buszokkal vagy épp HÉV-vel utazott-e.”

Hogyan működik a gyakorlatban?

A MÁV tájékoztatót adott ki a különböző típusú jegy- és bérletváltások módja szerint:

Online jegyek – Belföldi menetjegyek esetén online jegyvásárlásnál a folyamat teljesen automatikus, tehát az utasoknak semmilyen ügyintézésszerű, hivatalos lépést nem kell tenniük ahhoz, hogy az általuk kifizetett jegyár felét visszakapják, ha a járat a jegyen feltüntetett célállomásra 20 percet meghaladó késéssel érkezik.

– Belföldi menetjegyek esetén online jegyvásárlásnál a folyamat teljesen automatikus, tehát az utasoknak semmilyen ügyintézésszerű, hivatalos lépést nem kell tenniük ahhoz, hogy az általuk kifizetett jegyár felét visszakapják, ha a járat a jegyen feltüntetett célállomásra 20 percet meghaladó késéssel érkezik. Papírjegyek – Ha valaki papírjegyet vásárolt a jegypénztárban vagy a jegyautomatában, akkor is van lehetősége online visszafizetés kérésére. Ehhez a jobb alsó sarokban a profil menüpontot, majd a késési biztosítás sort kell választani. Itt a jobb felső sarokban meg kell nyomni a + gombot, majd a kamerával beolvasni a jegyen található „vonalkódot”.

– Ha valaki papírjegyet vásárolt a jegypénztárban vagy a jegyautomatában, akkor is van lehetősége online visszafizetés kérésére. Ehhez a jobb alsó sarokban a profil menüpontot, majd a késési biztosítás sort kell választani. Itt a jobb felső sarokban meg kell nyomni a + gombot, majd a kamerával beolvasni a jegyen található „vonalkódot”. Bérletek, napijegyek – 30 napos bérletek vagy napijegyek esetén azonban más a helyzet. Előbbi esetén 5, utóbbi esetén egyetlen 20 percet meghaladó busz- vagy vonatkésés után a következő azonos díjterméket 10 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni. Az ezekhez szükséges késésigazolásokat legkönnyebben a MÁV+ alkalmazáson lehet beszerezni.

– 30 napos bérletek vagy napijegyek esetén azonban más a helyzet. Előbbi esetén 5, utóbbi esetén egyetlen 20 percet meghaladó busz- vagy vonatkésés után a következő azonos díjterméket 10 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni. Az ezekhez szükséges késésigazolásokat legkönnyebben a MÁV+ alkalmazáson lehet beszerezni. Papíralapú bérletek – Ha valaki a jegypénztárban vagy a jegyautomatában vásárolt bérletet, akkor lehetősége van arra is késésigazolásokat gyűjtsön a MÁV+ appban. Ehhez a képernyő jobb alsó sarkában található Profilom menün belül, a Késési biztosítás menüpontban van lehetőség. Itt át kell váltani a bérletek fülre, majd meg kell nyomni a + jelet. Ezt követően a beolvasás kamerával gomb lenyomása után a kamerával be kell olvasni a bérleten található „vonalkódot”.

A késések rögzítése a következőképpen működik: a „Késési biztosítás” menüpont „Bérletek” fülén egyaránt láthatók a papíralapú és az online vett bérletek és napijegyek is. Az egyes mezők alsó részén az is követhető, hogy eddig hányszor utaztunk vele késett járaton, valamint az is, hogy összesen hány késés után jár a kompenzáció. Ha felszállunk egy járatra, akkor ebben a menüpontban meg kell nyomni az Utazom gombot, majd kiválasztani a közelben található járatok közül azt, amelyikre épp felszálltunk. Ha nem jelenik meg a járat a képernyőn, akkor lehetőség van kézzel is beírni annak számát. Fontos, hogy csak a közelben megálló járatokra lehet bejelentkezni akkor, ha a vármegyében érvényes a kiválasztott bérlet vagy napijegy. A sikeres járatválasztást követően ha a járat késik, akkor a késést automatikusan rögzítik. Sikeres járatválasztást követően 20 percig nincs lehetőség másik járatot választani.

Ha pedig összegyűlik a 30 napos bérlethez az 5, vagy a napijegyekhez az egyetlen késés, akkor a rendszer kupont küld, mely a Profilom menün belül, a Kuponok menüpontban lehet megtekinteni, melyet csak a MÁV+ appban lehet beváltani, akkor is, ha papíralapú bérletre rögzítettük a késéseket. Azok, akik nem szeretnének élni semmilyen digitális megoldással, fordulhatnak a pénztárosokhoz vagy a telefonos ügyfélszolgálathoz.

