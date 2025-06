444: Az ezredforduló környékén is lehetett gyanús ügye a letartóztatott javítóintézet-igazgatónak

Több mint két évtizede is bejelentést kapott a rendőrség a május végén letartóztatott fővárosi javítóintézet igazgatójával kapcsolatban. Az akkori nyomozásokat a hatóság megszüntette. J. Péterről az ezredforduló környékén is felmerült, hogy a fiatal lányokat próbálja becserkészni. A szexuális visszaélés gyanúja megjelent akkor is, amikor a férfi az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságnál (OGYSZB) dolgozott. Egy korábbi gyermekvédelmi dolgozó le akarta beszélni az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI) az igazgatói kinevezésről. Azt nem lehet tudni, hogy 2011 óta élettársával együtt hány lányt kényszeríthettek prostitúcióra.