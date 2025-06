Guruló zongora hajtott át a villamos előtt a XIII. kerületben

Budapesten a XIII. kerületi Béke téren tűnt fel most az ország egyik legfurcsább közlekedési eszköze: egy elektromos meghajtású zongora – adta hírül a Budapesti Autósok oldala.

A „járműről” a megállóba érkező villamos fedélzeti kamerája készített felvételt, amint muzsikálva áthalad előtte a zebrán. A hangszeren egyébként közlekedés közben nem lehet játszani, a dallamokat most is egy beépített hangszóró biztosította.

A különleges hangszert már korábban is sikerült videóra venni. 2024-ben a vezess.hu tett közzé egy hasonló felvételt, amelyen az eszköz éppen egy rendőrségi mikrobusz mellett halad el, s annak sofőrje még utána is néz az extrém járműnek. Ekkor a portál kiderítette, hogy a zongorát készítője, Vágó János rakétatűzszerész vezette, akit csak Mr. Pianinónak becéznek itthon. A férfi már korábban is készített hangszerekre épülő közlekedési eszközöket, a zongorával pedig évek óta tűnik fel az ország különböző pontjain, többnyire kulturális eseményeket népszerűsítve.

A zongora akkumulátora egy töltéssel 8-10 kilométert képes megtenni. Alkotója egy korábbi nyilatkozatában elmondta, a hangszer teste 1884-ben készült, és összesen öt darab van belőle az egész világon.