Több mint 50 új tűzoltóautót vesz a katasztrófavédelem az Európai Unió támogatásával

51 új tűzoltóautót szerez be Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) uniós támogatással. Az új járművek nehéz domborzati viszonyok között is alkalmazhatóak lesznek. A komplex gépjárműfecskendők nemcsak tűzoltási feladatokra alkalmazhatóak, hanem műszaki mentésre alkalmasak, így a kevésbé lakott területeken is könnyebb lesz kezelni a károkat. Az eszközöket két ütemben szerzi be a hatóság.