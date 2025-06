Lottózót rabolt ki egy férfi Budapesten, az eladó először azt hitte, csak viccel

GYORSAN ELFOGTÁK A RABLÓT "Ez most egy vicc? " - ezt kérdezte a lottózó eladója, amikor múlt csütörtökön egy maszkos napszemüveges rabló ment be az üzletbe. Pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. Híradónknak azt mondta nagyon megviselték a történtek. A rabló több százezer forintot zsákmányolt, a rendőrök néhány nap után elfogták. A fegyvert is megtalálták, amit egy porszívó porzsákjában próbálta elrejteni.