Több mint ezer munkahelyet hozhat Miskolcra a Halms

Tovább erősödik Miskolc ipari jelentősége: a világ vezető hajtásláncház-gyártója, a kínai Halms mintegy 80 milliárd forintos beruházással új üzemet épít a városban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A három ütemben megvalósuló fejlesztés a tervek szerint több mint ezer új munkahelyet teremt, és jelentősen növeli majd a térség gazdasági teljesítményét.

A tárcavezető szerint a Halms döntése nemcsak az észak-magyarországi régiót, de az egész magyar gazdaság technológiai színvonalát is emeli, ráadásul a cég kiemelten számít a Miskolci Egyetemmel való együttműködésre is. Mint mondta, a gazdasági élet és a felsőoktatás közötti szoros kapcsolat a fenntartható fejlődés egyik kulcsa.

Szijjártó beszédében kiemelte: az autóipar a magyar gazdaság motorja maradt az elmúlt másfél évtizedben, és ma már évente több mint 13 ezer milliárd forint termelési értéket állít elő. A Halms érkezése újabb bizonyítéka annak, hogy hazánk a nemzetközi járműipar élvonalához tartozik – egyre többen látják bennünk a megbízható, stabil és versenyképes partnert.

A miniszter arról is beszélt, hogy a keleti nyitás politikája évről évre meghozza gyümölcsét: csak 2023-ban Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, és az utóbbi tizenöt évben összesen 64 nagy kínai projekt valósult meg hazánkban – 5500 milliárd forintnyi tőkét és több tízezer új állást hozva. Mint fogalmazott, Magyarország ma már Kína egyik legelismertebb európai gazdasági partnere, és ez a pozíció újabb stratégiai lehetőségeket nyit meg a jövőben.

Szijjártó Péter zárásként köszönetet mondott a Halms vezetésének, amiért ismét hazánk mellett döntöttek. Úgy fogalmazott: Miskolc a kínai vállalat számára nemcsak versenyképes beruházási környezetet, de az ország egyik legerősebb egyetemi és szakképzési infrastruktúráját is kínálja. A most bejelentett projekt nemcsak új munkahelyeket, de jövőt is hozhat a régiónak.