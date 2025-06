Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel telefonált, kérést fogalmazott meg felé

Orbán Viktor hétfőn kora délután jelentette be, hogy még aznapra összehívta a Védelmi Tanács ülését az elmúlt napok katonai akciói és a Magyarország ellen bevetett titkosszolgálati akciók miatt. Pár órával később Szijjártó Péter egy hosszabb videót tett közzé a Facebookon, amiben elárulta, hogy a Védelmi Tanács ülése előtt sikerült beszélnie Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, akivel áttekintették a háborús helyzetet, a béke lehetőségét és a miniszterelnök által is emlegetett katonai akciókat az elmúlt napokból.

A külgazdasági és külügyminiszter háláját fejezte ki orosz kollégájának, hogy Isztambulban tárgyalóasztalhoz ültek az ukrán delegációval a tűzszünet reményében, valamint reményét fejezte ki, hogy sikerül előbbre lépniük. Szijjártó Péter a felvétel közzétételekor még nem tudhatta, de a törökországi tárgyalások elég gyorsan, csaknem egy óra után véget értek, és egy újabb fogolycserén kívül nem is vezettek eredményre.

Örömömet fejeztem ki abban a tekintetben is, hogy Szergej Lavrov és Marco Rubio, tehát az orosz és az amerikai kollégám ismételten egyeztettek egymással telefonon. Ez Magyarország számára megnyugtató hír, mert mi itt, Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy mindaddig, amíg az amerikaiak és az oroszok közvetlen kapcsolatban állnak egymással, a háború eszkalációs veszélye kisebb

– közölte a külügyminiszter, aki azt is elárulta, kérte és biztatta orosz kollégáját, hogy „maradjanak közvetlen kapcsolatban az amerikai kormánnyal”. Szijjártó Péter arra következtetett Lavrov szavaiból, hogy erre törekednek Moszkvában.

A külügyminiszter kitért a magyar–orosz energetikai együttműködésre is, és kifejtette, hogy Magyarország számára kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók.

Elmondtam Szergej Lavrovnak, hogy mi továbbra is szeretnénk fenntartani ezt az együttműködést, ő pedig arról biztosított engem, hogy Oroszországnak is ez a célja. A kőolaj- és földgázszállítások hosszú távú szerződéses kerete adott, az infrastruktúra adott, az oroszok továbbra is teljesítik a szerződéses kötelezettségeiket