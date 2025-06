24.hu: Nem épülnek azok a magyar bölcsődék, amikre százmilliókat adott az Európai Unió

A 24.hu beszámolója szerint több olyan nonprofit cég nyert el bölcsődeépítésre negyedmilliárd forint értékű, vissza nem térítendő európai uniós támogatást, amely a pályázat beadása előtt, szinte a semmiből alakult. A társaságok bár több vállalást is tettek a pályázataikban, többek között napelemet, hőszivattyút, elektromos autótöltőt ígértek, a beruházásokból eddig nem sok valósult meg.

Országszerte negyedmilliárd forintos vissza nem térítendő támogatásokat nyertek el semmiből alakult nonprofit cégek bölcsődeépítésre, azonban nem épülnek azok az intézmények, amelyekre százmilliókat adott az Európai Unió – számolt be róla keddi cikkében a 24.hu, amely „több helyen leállt, kétes beruházásokat, elhagyatott épülettorzókat, végrehajtás és kényszertörlés alatt álló cégeket talált, miközben van olyan bölcsőde, aminek már készen kellene lennie”.

A lap beszámolt egy visegrádi telekről, ahol március vége óta a kulcsrakész állapotú „Apróka mini bölcsődének” kellene állnia. A nyolc férőhelyes mini bölcsödét 244 millió forint vissza nem térítendő uniós forrásból tervezték, de helyette egy fémszerkezetű épülettorzó készült. Az Apróka Bölcsőde Nonprofit Kft.-t tíz nappal azelőtt jegyezték be, hogy az a támogatási kérelmet benyújtotta.

A cég a kötelező öt éves üzemeltetésen felül további plusz öt év működtetést vállalt az önkormányzat felé, sőt, napelemek, hőszivattyúk telepítését, őshonos fákkal beültetett parkot, és elektromos autótöltő felszerelését is vállalta a bölcsődéhez. A cég ügyvezetője és egyik tulajdonosa ráadásul a Visegrádtól több mint 200 kilométerre fekvő Pincehelyen él, a másik Sopronban, és a céget eljárás alá is vonták egy időre. A soproni tulajdonos a lap szerint ráadásul résztulajdonosa

a Törperős Nonprofit Kft.-nek, ami szintén 244 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, hogy Balatonszabadiban építsen bölcsődét, azonban a társaság mára kényszertörlési eljárás alatt áll.

Balatonszabadiban hasonló fémszerkezetes épülettorzó készült el, mint Visegrádon, és a helyiek szerint ezen a helyszínen is legalább egy éve nem történt semmilyen munkálat. A Törperős Nonprofit Kft. egy olyan telken kezdte meg a beruházást, ami nem is a cég tulajdona, a telek birtokosa egy vagyonkezelő társaság, amit egy 73 éves, szintén pincehelyi asszony vezet. Balatonszabadi polgármestere, Hosszú-Kanász Eszter elmondta, ugyanarra a forrásra, amit a Törperős Nonprofit Kft. elnyert, az önkormányzat is pályázott a meglévő óvoda felújításával, de nem nyertek.

Sok a gyanús körülmény

Mint írják, Gödön a Kicsike Csibék Nonprofit Kft. épít mini bölcsödét 255 millió forint vissza nem térítendő EU-s támogatásból, úgy, hogy a társaság április eleje óta végrehajtás alatt áll, ráadásul az ügyvezető elmondta, hogy nem elég az elnyert támogatás a kivitelezésre, ezért többletköltség igényt fog benyújtani az építkezéshez. A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. Siófokon, a Piszke Bölcsöde Nonprofit Kft. pedig Nagykozáron épít bölcsődét.

Tulajdonosaik, illetve ügyvezetőik nem az adott településen laknak, hanem akár kétszáz kilométerre a beruházástól.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is beszámolt egy 220 millió forintos támogatással épült ürömi mini bölcsödéről, a Vadmarcipánról. A helyszínen a 24.hu munkatársait egy bölcsődei dolgozó fogadta, aki elmondta, négy gyerek jár hozzájuk, a cég ügyvezetője megerősítette, hogy az intézmény jelenleg is működik, az ingatlan már nem áll uniós támogatás hatálya alatt. A vezető Balázs Nóra irányítása alatt áll a Csillag Pagony Nonprofit Kft. is, ami a XV. kerületben működtette a Ribizli Bölcsődét és Óvodát, amely 150 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyerte el, majd a kötelező 5 éves fenntartási idő után bezárták az intézményt.

Elszámolás hiányában visszakövetelik a támogatást

A lap megjegyzi, hogy a pályázatokról a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban döntöttek, így arról is, hogy egy később eljárás alá került cégnek ítéltek forrást az önkormányzat helyett. A tárcához tartozó Nemzeti Fejlesztési Központ leszögezte,

azonos feltételekkel nyújthatták be kérelmüket önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

Mint írták, a fejlesztéspolitikai projektek esetében folyamatos a kapcsolattartás a kedvezményezettekkel, az irányító hatóságok feladata a nyomon követés és a jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata. Közölték, hogy ha a kedvezményezett a projekttel nem képes elszámolni a szerződés szerint, úgy a kifizetett támogatási összeget visszakövetelik.