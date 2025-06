Vitézy Dávid szerint csődhelyzetben van a főváros, miközben százmilliós prémiumok repkednek

Karácsony Gergely bejelentette, hogy személyesen járja a budapesti cégeket a Likviditási Munkacsoport ülése után. A főpolgármester elmondása szerint felkereste a frakciókat is, hogy döntsék el, „a probléma vagy a megoldás részévé akarnak válni”. Vitézy Dávid szerint azonban nem történt ilyen, és a főpolgármester csak az ellenzéki frakciók ellen hergeli a szavazókat. Valamint azt is kijelentette, hogy Budapest csődhelyzetben van, ehhez képest azonban a Budapesti Közművekben százmilliós jutalmak repkednek.

Budapest működéséért dolgozunk. A kormány csődbe akarja lökni a fővárost, de mi nem az állami költségvetés lyukait akarjuk foltozni, hanem a budapestieket szolgáljuk – kezdte kedd reggeli Facebook-bejegyzését Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Posztjában arról ír, hogy a hét elején ülésezett a Likviditási Munkacsoport, melynek feladata a számlák áttekintése és priorizálása. Az ülés végeztével pedig a BKV, valamint az idősotthonok dolgozóit tájékoztatta elsőként.

Kiemelte, egész héten járja a fővárosi cégeket, hogy minél több emberrel beszélhessen személyesen. A dolgozókat tömörítő szakszervezetek pedig partnerek, ugyanis megerősítették, hogy sztrájkbizottságot alapítanak.

A főpolgármester egyeztetést kezdett a frakciókkal is, hogy eldöntsék: „a probléma vagy a megoldás részévé akarnak válni” – fogalmazott. Az eddigi eredményekről is beszámolt, miszerint a Fidesz „továbbra is a kormányt szolgálja Budapest helyett”, Vitézy Dávid „négyszeresére akarja emelni a diákbérletek árát”, a Tisza pedig nem kívánt részt venni az egyeztetésen.

Vitézy Dávid: Budapest csődhelyzetben, ehhez képest százmilliós jutalmak repkednek

A főpolgármester közleményének publikálása után nem kellett sokáig várni Vitézy Dávid válaszára. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint Karácsony többszöri kérésére és kezdeményezésére sem kereste meg a költségvetést megszavazó frakciókat „minket legalábbis biztos nem” – tette hozzá közösségi-oldalán írt bejegyzésében.

Pedig a költségvetés támogatásával vállaltuk a közös kiállást Budapest működőképessége érdekében. Ennek ellenére a főpolgármester most minket rágalmaz, jobban támadja akár a Tisza frakciót, akár bennünket, mint a Fideszt – ráadásul hazugságokkal

– írta Vitézy.

„Képtelen vádnak” nevezte Karácsony Gergely állítását, miszerint a négyszeresére akarja emelni a diákbérletek árát. Majd azzal vágott vissza, hogy a város csődhelyzetében fogalmazhatna óvatosabban az a főpolgármester, akinek „főpolgármestersége alatt a szocialista-nagykoalíciós bűnözői körök beépültek a fővárosi cégekbe, akinek a főpolgármestersége alatt még az elmúlt egy évben is százmilliós jutalmakat fizettek és tucatszám vették az új vezetői prémiumautókat, miközben ömlenek ki a milliárdok a NER kedvenc cégeihez”.

Vitézy szerint Karácsony „szabadságharcnak álcázva” uszítja a budapesti ellenzéki szavazókat az ellenzéki frakciók ellen.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője később egy videót osztott meg a Fővárosi Közgyűlésről, amelyhez azt írta,

Budapest csődhelyzetben, ehhez képest a Budapesti Közművekben százmilliós jutalmak repkednek a százmilliós prémiumokon felül, és épp 45 új prémium magánhasználatú autót béreltek százmilliókért a vezetők alá.

„Szóvá tettük ezt a Fővárosi Közgyűlésen, és javaslatot tettünk a pazarlás befejezésére” – tette hozzá Vitézy Dávid.

Pénteken leáll a tömegközlekedés

Karácsony Gergely főpolgármester a Partizánban jelentette be, hogy június 6-án, pénteken 11:50 és 12 óra között tíz percig nem lesz tömegközlekedés Budapesten. A főváros vezetője nem érzi magát nyugodtnak azzal kapcsolatban, hogy működhetnek-e a budapesti közszolgáltatások.

Az időpontválasztásról azt nyilatkozta a városvezető, hogy olyan időintervallumot választottak, amely nem akadályozza annyira a fővárosi közlekedést. Hozzátette, tíz percben szeretnék megmutatni, milyen lenne egy közösségi közlekedés nélküli Budapest.

Kijelentette, ez nem sztrájk, hanem egy tulajdonosi döntés. Emellett arról számolt be a műsorban, hogy már napi likviditási meetingek vannak a Városházán, ahol minden számla kifizetéséről egyeztetnek. Ha a főváros kívánságai nem teljesülnének, akkor következhet a sztrájk.

(Borítókép: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely 2024. november 15-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)