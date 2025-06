Azonnali egyeztetést követel a kormány és a főváros között több szakszervezet is

A Liga szakszervezetek együttműködésre és egyeztetésre szólította fel Budapest és az ország vezetőit, mert a közszolgáltatások leállása veszélyezteti a főváros működését. Az inkasszóról korábban Karácsony Gergely számolt be, aki hangsúlyozta, hogy a kormány célja nem lehet Budapest kivéreztetése, ugyanis az adja az ország GDP-jének 38 százalékát.

A fővárosi közszolgáltatások nemcsak Budapest, de az egész agglomeráció és közvetve az egész ország életére hatással vannak. Ha leállnak a közszolgáltatások, megáll a termelés, a közlekedés, akadozik az ellátás, visszaesik a turizmus, leállnak a szolgáltatások − írta a Liga Szakszervezetek sajtóközleményében.

Tömegközlekedés nélkül a munkavállalók nem tudnak eljutni a munkahelyeikre, a tanulók az iskolába, a betegek az orvoshoz. De legalább ennyire fontos a hulladék elszállítása és a víziközmű szolgáltatások biztosítása is. Beláthatatlan károk következhetnek be.

Budapest az ország GDP-jének közel 40 százalékát állítja elő, itt működik a legtöbb nagyvállalat, az ország pénzügyi központja, itt üzemel a nemzetközi repülőtér is. Budapest működőképességének megőrzése tehát az egész ország életének nélkülözhetetlen feltétele, ezért a fővárosi közszolgáltatások fenntartása, finanszírozása nem kizárólag a főváros felelőssége, hanem mindannyiunké.

Együttes cselekvésre, közös gondolkodásra és felelősségvállalásra, a pártpolitikai szempontok háttérbe szorítására és ésszerű, a lakosság és az egész nemzetgazdaság szempontjait tükröző felelős megoldásokra van szükség a kritikus helyzet megoldásához.

A LIGA Szakszervezetek ezért felszólítja az ország és Budapest felelős vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a Főváros és a közszolgáltatások működőképességének hosszútávú biztosítása érdekében egy olyan megoldás irányába, amely Budapest pénzügyi teherbíró képességét, a lakosság, a munkavállalók és az egész nemzetgazdaság érdekeit tartja szem előtt.

Budapest számlája több mint tízmilliárd forinttal lett kevesebb

A szakszervezetek reakciója az után következett, hogy május 29-én Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy inkasszálták Budapest számláját, a kormány pedig 10,2 milliárd forintot vont le a fővárostól. Jogvédelmet azonban hiába kért, a Magyar Államkincstár így is leemelte azt az összeget. Ezzel pedig az alapvető közszolgáltatások kerültek veszélybe.

A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált a főpolgármester közlésére azt üzente, hogy Budapestnek ugyanúgy meg kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, és a főváros sem állhat a törvények felett.

Karácsony Gergely ezután sajtótájékoztatón mondta el, hogy le kellett állítania három fontos közszolgáltató cég kifizetését: a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a közvilágító cég 9 milliárd forintos igényét nem tudják kielégíteni. Arra kérik őket, hogy átmeneti pénzügyi eszközökkel gazdálkodják ki ezt a pénzt.

A legfontosabb cél az, hogy a következő időszakban a nettó béreket ki tudják fizetni. A beruházásokkal kapcsolatos kifizetéseket elhalasztják szeptemberig, valamint felállítanak egy likviditási munkacsoportot is, ami minden számlát átnéz. Karácsony Gergely a cégek vezetőivel és a főváros frakcióinak vezetőivel is egyeztet majd.

Karácsony Gergely: Budapest kivéreztetése az állam csődje

Két interjút is adott azóta Budapest főpolgármestere, ahol többek között ismét kitért az inkasszó kérdésére, szerinte törvénytelenül vettek el 10,2 milliárd forintot Budapest számlájáról, amennyiben hivatali visszaélés történt, akkor börtönbüntetést lehetne kiszabni, továbbá kitért arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat eddig minden pert megnyert a kormány ellen.

Hangsúlyozta, hogy a főváros a magyar GDP 38 százalékát termeli meg, miközben annak 3 ezrelékéből működnek a közszolgáltatások. Úgy véli, a tét egyre nagyobb, mivel az egész országnak érdeke, hogy a fő gazdasági motor ne váljon működésképtelenné.

Az inkasszóról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy Budapest jogsértő módon nem fizette be a szolidaritási hozzájárulást, ezért a Magyar Államkincstár jogszerűen hajtotta be a fővároson. Mint írta, a szolidaritási hozzájárulás hozzájárulás a költségvetés bevétele, így az állam nemcsak jogosult, hanem köteles is minden szükséges lépést megtenni a beszedése érdekében.

Karácsony Gergely a Népszavának elmondta, hogy „a kormánynak immár deklarált célja Budapest bedöntése”. A főpolgármester szerint Budapest működőképességének megőrzése a tét, márpedig „nem lehet olyan érdek, ami ahhoz fűződne, hogy ez ne sikerüljön”. Hangsúlyozta, hogy a fővárosi önkormányzat biztosítja azt az alapot, amelyen a nemzeti gazdasági teljesítmény 38 százaléka nyugszik, ezért nemzetvesztő politika a fővárosi közszolgáltatások beáldozása.

Öt éve küzdünk azért, hogy a budapestieket megóvjuk a kormány sarcpolitikájának következményeitől. Elmentünk a falig

– mondta Karácsony Gergely, aki szerint ha a bíróság nem fogadja el az azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmüket, „akkor borul az asztal, és akkor minden is előfordulhat”.

(Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)