Megválasztása óta először szerepelt nyilvánosan Gyurcsány Ferenc utódja

Dobrev Klára kedd délután első sajtótájékoztatóját tartotta a Demokratikus Koalíció elnökeként. A politikus 600-700 ezer olyan, kormányváltást akaró szavazót lát, aki nem támogatja a Tiszát. Az EP-képviselő azt is elárulta, hogy kommunikálnak-e Gyurcsány Ferenccel.

Dobrev Klára május 8-án bejelentette: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenccel. A további részletekről itt olvashat. Dobrev Klárát ezután kihívó nélkül megválasztották a párt elnökének.

Dobrev Klára: 600-700 ezer kormányváltást akaró, de nem a Tiszát támogató szavazó

Dobrev Klára azzal kezdte, hogy megköszönte a DK-tagoknak a támogatást, miután elnöknek választották.

Új kezdet. Egy párt életében az elnökválasztás mindig új kezdetet jelent. Az új kezdet nem lesz köpönyegforgatás, én nem az a politikus vagyok, aki liberálisból konzervatívba vagy konzervatívból liberálisba vált át. Baloldali voltam és baloldali maradok

– szögezte le a DK elnöke, hozzátéve: az első számú vezető stílusa, habitusa meghatározó.

Dobrev Klára úgy látja, „a magyar politikában a mindenkit is gyűlölünk hangulat uralkodik”, de megmutatná, hogy lehet másként is szerepelni a nyilvánosságban. A pártelnök kijelentette, a Demokratikus Koalíció az egyetlen olyan párt Magyarországon, amely letett az asztalra egy átfogó, a kormányzás minden részletére kiterjedő kormányprogramot, erre is építene a jövőben.

„Tíz hónappal a következő választások előtt pontosan tudom, hogy mit kell tennem. Minden egyes baloldali szavazót el kell vinnem az urnákhoz a választás napján. Ehhez a kormányprogram kevés, közös élmény kell. A kormányváltáshoz mindenkire szükség van, szükség van azokra a baloldaliakra, akik nem fogják magukat jobboldaliaknak maszkírozni” – húzta alá Dobrev Klára, leszögezve: nagy szükség van a kormányváltást akaró baloldaliakra és a kormányváltást akaró jobboldaliakra is.

600-700 ezer olyan, kormányváltást akaró baloldali, liberális szavazó van, aki még egy év után sem akar a Tiszára szavazni, viszont rendszerváltást akar. Meg kell mutatni nekik azt a lehetőséget, hogy szavazhatnak egy pártra, akiben bízhatnak, ez az én feladatom

– vélekedett Dobrev Klára.

A DK elnöke bejelentette, új kezdeményezést indít, „azt szeretném, hogy érezzék, Klára a hangod”. A következő hónapokban konkrét ügyekben lenne a hangja olyan embereknek, akiket az elmúlt években senki nem hallgatott meg. A politikus példaként a legutóbbi, babavárós ügyet, valamint a bankok ügyfélkezelését említette. A történetről itt írtunk bővebben. A DK egy jogászcsapattal készen áll arra, hogy segítsen, és akár perben is megvédje az érintettek érdekeit a bankokkal szemben. A kezdeményezésbe bevonja a DK képviselőjelöltjeit is országszerte.

Dobrev Klára azt ígérte, olyan vezetőt fognak látni ebben „a férfiak uralta, kicsit erőszakosan macsó” magyar politikai világban, aki megmutatja, hogy az erő nem egyenlő az erőszakkal.

Beszélgetnek Gyurcsány Ferenccel, de nem a politikáról

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc volt felesége újságírói kérdésre annyit közölt, hogy Gyurcsány Ferenccel közösen nevelik kiskorú gyermeküket, ezért beszélgetnek, de nem politikai témákról.

Dobrev Kláránál lapunk arról érdeklődött, hogy mennyire szól bele a DK fővárosi frakciójának munkájába, esetleg van-e valamilyen tanácsa Karácsony Gergely főpolgármester irányába Budapest költségvetési helyzetével kapcsolatban. A pártelnök kérdésünkre elárulta:

A budapesti helyzet az egyik legfontosabb, a frakcióval rendszeresen leülök végigbeszélni, hogy mi a teendő. A kormány megpróbálja teljesen tönkretenni a fővárost, mert a budapestiek nem úgy szavaztak, ahogy Orbán Viktornak tetszik. Felháborító

– jelentette ki Dobrev Klára, aki együttműködést javasolt: „A főváros a terepe, ahol meg lehet mutatni, hogy ki akar igazán az Orbán-rendszer ellen küzdeni. A baloldali-liberális frakciók korábban közösen meg tudták védeni a fővárost, most a közgyűlés gyakran a jobboldali pártok csatározási terepévé vált, ők sokszor elfelejtik, hogy mi lesz Budapesttel.”

(Borítókép: Dobrev Klára 2025. június 3-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)