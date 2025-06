Magyarok ezrei szenvednek ebben a rejtélyes betegségben

A sclerosis multiplex alapvető oka, hogy az immunrendszer indokolatlanul megtámadja az agyban és a gerincvelőben haladó idegrostok szigetelőhüvelyét, a mielinhüvelyt. Ez az autoimmun folyamat gyulladást okoz, amely lassíthatja vagy megakadályozhatja az információk továbbítását az idegrendszerben – magyarázza a neurológus. Világszerte 1,8 millióan, Magyarországon mintegy 8-10 ezer beteg él ezzel a kórképpel, amelynek előfordulása a nőknél háromszor gyakoribb, mint a férfiaknál.

Nem tudni, mitől alakul ki

A betegséget jellemzően 20–40 év között fedezik fel, a neurológus közlése szerint kialakulásában több tényező játszik szerepet, a környezeti faktorok mellett a genetikai háttér is, más autoimmun betegséghez hasonlóan. Megfigyeltek a sclerosis multiplexnél családi halmozódást, nemzetközi adatok szerint ez 2–4 százalék, hazánkban pedig a Szegedi Tudományegyetem 2016-os epidemiológiai kutatásában 2 százalékra tette ennek arányát.

Az egyenes ági rokonok között nagyobb erre az esély

– tette hozzá dr. Jakab Gábor. Emellett vírusfertőzések – különösen az Epstein–Barr-vírus okozta fertőzések – is állhatnak a háttérben. Magyarország a közepes rizikófaktorú országok közé tartozik; tőlünk északabbra gyakoribb, délebbre ritkább ez a kórkép, ezért összefüggésbe hozzák a gyermekkori napfényhatással, amely természetes D-vitamin-forrást jelent, a betegek kétharmadának szervezetében valóban alacsony ennek a szintje. A dohányzó embereknél körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki sclerosis multiplex, mint a nem dohányzóknál, a neurológus szerint ez is egy erős rizikófaktor lehet, csakúgy, mint a tinédzserkori elhízás.

Sokféle tünet jelentkezhet egyszerre

Az SM tünetképe rendkívül változatos, hiszen az idegrendszer bármely, akár több pontja érintett lehet. A látóideg egyoldali gyulladása homályos vagy kettős látás, szem mögött érzett fájdalmat vagy látótér-beszűkülést okozhat. „Nagyon sok beteg észlel indokolatlan, tartós fáradtságot, ami idővel állandósul, súlyosbodik, gátolja a normális tevékenységet és csökkenti a terhelhetőséget” – részletezi a szakorvos.

A zsibbadás, bizsergés és érzéketlenség jelentkezhet a karokban, kezeken, lábakon, arcon vagy a törzs bármely részén. Ezek a nehezen beazonosítható érzészavarok eleinte átmeneti jellegűek, időnként fájdalom is társulhat hozzájuk. Az SM-betegek kétharmada tapasztal fájdalmakat és izomgörcsöket.

A fájdalom többféle formában jelentkezhet: neuropátiás, égő fájdalomként a kéz- vagy lábujjakon, vagy arcidegzsábaként az arcon. Előfordulhat az úgynevezett Lhermitte-jel is, ami kellemetlen, olykor fájdalmas, áramütésszerű érzés a gerincvelőben a fej előrebillentésekor

– sorolta a neurológus.

A végtagok gyengesége és merevsége nehezítheti a járást, az ügyességet igénylő feladatok elvégzését, akár az önellátást is veszélyeztetheti. Gyakoriak az izomgörcsök, ügyetlen mozdulatok és remegés (tremor) a kezekben, lábakban. Kezdeti tünetként jelentkezhet egyensúlyzavar, járásbizonytalanság, következményes megbotlás, elesés vagy valamelyik irányba dőlés. Az SM-betegek körében előfordulhatnak szexuális problémák, jelentkezhet inkontinencia. Ezek a zavarok társkapcsolati gondokhoz és csökkent önértékeléshez vezethetnek.

Dr. Jakab Gábor megjegyezte, gyakran arra figyelnek fel a betegek, hogy nehezen jutnak eszükbe a szavak, romlik a memóriájuk, egyre lassabban dolgozzák fel az információkat. Mindez érzelmileg is megviseli az érintetteket, ezért nem ritka a depresszió körükben – tette hozzá.

A betegség különböző típusai

A sclerosis multiplex különböző típusokban jelentkezhet. A leggyakoribb, a betegek kétharmadát érintő kórlefolyás az, amikor a gócos idegrendszeri tünetek hirtelen, egyik napról a másikra jelentkeznek és súlyossá válnak, ezt schubnak (rohamnak) nevezik, ilyenkor a tünetek 24 órán túl is fennállnak – részletezte a főorvos, hozzátéve: gyakran a kezelés hatására, de spontán is javulhat állapotuk, később, a kór előrehaladtával azonban már maradványtünetekkel is számolni kell. Ezt a kórformát relapszáló-remittáló típusnak is nevezik, ahol a tünetek fellángolását tünetmentes időszakok váltják fel. A neurológus megemlítette, hogy a legsúlyosabb progresszív formája hamar rokkantsághoz vezethet, de ez a legritkább típus a betegségcsoporton belül.

Ha valaki egy vagy több, akár csak enyhe tünetet tapasztal magán a fentiek közül, érdemes orvoshoz fordulni az ok kiderítése céljából

– hangsúlyozta dr. Jakab Gábor. A főorvos hozzátette, beszédzavar, nyelési nehézségek esetén indokolt lehet a neurológiai kivizsgálás. A diagnózis alkotása három pilléren alapszik, egyrészt a klinikai tünetek megállapításán, másrészt az MR-vizsgálaton, amely megmutatja a gócok számát és elhelyezkedését, a harmadik pedig a mintavétel kiértékelése. Emellett a gerinc-lumbálpunkció is meghatározó, mivel a gerincfolyadékban kimutatható egy bizonyos fehérje, amely az idegrendszeri immunválasz jelenlétére utal – fejtette ki a neurológus, aki azt is kiemelte: fontos kizárni, hogy nem daganat, fertőzés, Lyme-kór áll a panaszok hátterében.

A koponya- és gerinc-MRI már akkor igazolhatja a betegséget, amikor a beteg még nem érez panaszokat – mutatott rá Nyilas Nóra neuroradiológus a hazai betegszervezet SM idei világnapjához kapcsolódó lakiteleki találkozóján. Jobbágy Zita neurológus főorvos hangsúlyozta: nem szabad megvárni a súlyos panaszok kialakulását, az enyhébb jelekre is figyelni kell, és akár soron kívül jelezni azokat a neurológus kezelőorvosnak. Közölték, hogy van szakmai törekvés, olyan laboratóriumi biomarker-vizsgálatok bevezetése, amelyek még tünetmentes állapotban előre jelezhetik a közelgő problémákat.

Kezelési lehetőségek és állapotkövetés

Az esetek harmadában az SM úgynevezett jóindulatú formája jelentkezik, ami 20-25 évvel később sem okoz nagyobb mértékű életminőség-romlást, amellett, ahogy Jakab Gábor neurológus főorvos említette, vannak ritkán egész súlyos formái. Korábban a schubokat (rohamokat) szteroidinjekciókkal kezelték, amivel a gócok körüli ödéma csökkent. Húsz éve már hatékonyabb kezeléseket alkalmaznak, vannak olyan biológiai terápiák, amelyek immunológiai mechanizmuson keresztül ható szerek, ezek az állapotromlás lassítására, a tünetek enyhítésére szolgálnak.

Vérplazmacserét is alkalmaznak a szteroidra nem reagáló rosszabbodásoknál. A kórral együtt járó depresszió és funkcionális zavarok kezelésére szintén hatékony gyógyszerek állnak rendelkezésre, a főorvos ugyanakkor megjegyzi, hogy ezek érdemben nem befolyásolják a betegség lefolyását. „Érdemes a nagy fokú fáradtságot is kezelni rendszeres életvitellel és egészséges alvási szokásokkal, mert ez az egyik leggyakoribb tünet sclerosis multiplex esetén” – húzta alá.

Országszerte főként vármegyeközpontokban, egyetemi klinikákon, több mint 30 hazai SM-Centrumban a betegeket évtizedeken át gondozzák orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok.

A komplex terápia része a hagyományos fájdalomcsillapítókkal nem enyhíthető, gyakran fellépő fájdalmak kezelése, mondta dr. Komoly Sámuel neurológus a lakiteleki betegtalálkozón. A neuropátiás fájdalmakat az okozza, hogy az idegek akkor is fájdalomérzetet jeleznek az agyban, amikor valójában nem lenne indokolt. „Mintha egy telefon folyamatosan csörögne, miközben nem is hív senki. Még a ruha érintése, a hideg hűtőszekrénybe való benyúlás vagy egy meleg vizes kézmosás is fájdalmas lehet. Ezeket az égető, szúró, máskor áramütésszerű vagy zsibbadással járó panaszokat speciálisan idegi fájdalmakra ható gyógyszerekkel, olykor depresszió elleni hatóanyagokkal, egyes esetekben epilepszia ellen kifejlesztett készítményekkel tudjuk hatásosan enyhíteni” – mondta a professzor.

Oláh Rita klinikai szakpszichológus hangsúlyozta: a sclerosis multiplex a családtagokat is komolyan érinti, mégis ritkán esik szó róluk. Az SM-mel együtt járó kiszámíthatatlanság, a jövő tervezhetetlensége, a munkaképesség csökkenéséből adódó anyagi bizonytalanság a hozzátartozókat is megterheli. A diagnózis hatására megváltozhatnak a családi szerepek, a feladatmegosztás, új szokásokat kell kialakítani. A családtagok gyakran átélik a félelmet, a frusztrációt, a tehetetlenséget – részletezte, hozzátéve: éppen ezért fontos, hogy a betegek mellett az őket gondozó hozzátartozók is kérjenek segítséget, hisz a kórral való együttélés az egész család életminőségére kihat.

Gyakori tévhitek a sclerosis multiplexről

Dr. Árki Ildikó a sclerosis multiplexet övező gyakori tévhitekre tért ki, az egyik, hogy az ezzel diagnosztizált nőknek nem szabad teherbe esniük, mivel gyakoribbá teszi a fellángolásokat, állapotromláshoz vezethet. „Az elmúlt 40 év számos tanulmánya utal arra, hogy a terhesség valójában csökkenti az SM-fellángolások számát, különösen a második és harmadik trimeszterben” – emelte ki, ugyanakkor a doktornő azt is hangsúlyozta, hogy a várandóssággal a betegség kezelési lehetőségei megváltoznak, így ajánlott a családalapítási tervekről a szakorvossal konzultálnia a sclerosis multiplexszel diagnosztizáltaknak.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az SM-mel hamar tolószékbe kényszerülnek a betegek, miközben szakértők szerint kétharmaduk továbbra is képes járni, ám sokuknak lesz szükségük valamiféle segítségre, botra, mankóra vagy járókeretre

– emelte ki. A doktornő megemlítette, hogy az aktív életmód fontos a fizikai erőnlét megőrzésében, és mentálisan is előnyös, de a sportolásnál az SM-eseknek figyelniük kell arra, hogy ne hevüljenek túl, mert az ronthatja a tüneteket. Hangsúlyozta, hogy a szakcentrumokban érdemes az edzésprogramot is átbeszélni a terapeutával. Dr. Árki Ildikó azt is megemlítette, hogy ez a munkaképesség megőrzésében is segíthet, „ugyanakkor az érintettek többsége sclerosis multiplexszel megy nyugdíjba, nem pedig amiatt”.

Hangsúlyozta azt is, hogy a tévhitekkel szemben nem halálos betegségről van szó, az SM-diagnosztizáltak várható élettartama nagyon közel van az általános lakosság várható élettartamához, hasonlóan a többi magyarhoz, rák, szívbetegség, stroke miatt vesztik életüket, ritkán a súlyos fogyatékosságban szenvedők, tüdőgyulladás szövődmény miatt. Az érintettek körében gyakran állapotuk miatt jelentkező depresszió kezelését a doktornő is kulcsfontosságúnak nevezte.

(Borítókép: Solskin / Getty Images)