Hadházy Ákos tojással dobálja meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Tizenkettedik alkalommal tart tüntetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, hogy követelje a „technofasiszta „Pride-törvény” és az ellehetetlenítési törvény visszavonását”.

Azoknak, akik eddig kitartottak, rengeteget köszönhet a nemzet: életben tartották az ellenállás parazsát. Ha pedig a parázs izzik, a hatalom nem lehet biztos a dolgában! Biztosan lehetne jobb programot is kitalálni kedd délutánra, de aki még nem volt ott egy tüntetésen sem, az nem mondhatja el magáról, hogy TETT valamit az országot véglegesen putyini diktatúrába sodró törvények ellen

– fogalmaz a képviselő a tüntetés eseményének leírásában.

A mai napon felszólal majd:

a Bankrupt zenekar,

Bíró Dénes slammer,

Szűcs Gábor történész, informatikus,

Karafiáth Orsolya költő, újságíró,

Paizs Miklós (Sickratman), előadóművész,

és Juhász Péter youtuber, antikkorrupciós aktivista.

A demonstrálók várhatóan az Erzsébet hídon keresztül ismét a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz vonulnak, ugyanis az előző héten Hadházy Ákos azt ígérte, tojással fogja megdobálni Lánczi Tamás munkahelyének épületét.

17:11: Nagy Zsolt színész is megjelent a tüntetők között, és köszönt Hadházy Ákosnak. A tér egyre jobban megtelik, és már Hadházy Ákos is készülődik a kezdéshez, továbbra is Nagy Zsolt társaságában.

17:04: Az egyik tüntető nagyon felkészült az esőre. Öt transzparenssel érkezett, amelyeket ráerősített az esernyőjére, így egyszerre tud üzenni Lánczi Tamásnak és talál fedezéket az eső elől.

16:59: A Ferenciek tere szellősen ugyan, de megtelt a demonstráció hivatalos kezdésére, azonban felszólalok helyett egyelőre még csak zene szórakoztatja a tüntetőket.

16:52: Nagyjából 10 perccel a kezdés előtt, a csöpögő eső ellenére már gyülekeznek a tüntetők, de készülődnek a rendőrök is, akik a Ferenciek tere sarkánál sorakoztak fel. A kivetítőt már tesztelik, de várhatóan most is később kezdődik majd a demonstráció.

Már két hónapja tart a tüntetéssorozat

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került:

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés április 14-i ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érintette a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.

