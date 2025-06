Zivatar moshatja el a hét második napját, az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Kedden többnyire napos idő lesz, de északon erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, sőt északnyugaton akár zárt is lehet a felhőtakaró. Főleg az ország északi felében fordulhatnak elő záporok, zivatarok, heves zivatarok kialakulására is esély van. Az Alföldön meg is erősödik a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek – írja előrejelzésében a Hungaromet.

A csúcshőmérséklet kedden általában 28 és 33 fok között alakul, de a felhős északnyugati megyékben ennél több fokkal hűvösebb lehet.

A figyelmeztetést az egész országra kiadták javarészt zivatar miatt.

Másodfokú, narancssárga veszélyjelzés van érvényben Vas, Veszprém, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. A többi országrészben elsőfokú, sárga jelzés vonatkozik.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)