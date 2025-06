Jeszenszky Géza jövő héten már Ukrajnáról tart előadást

Jeszenszky Géza a Klub Rádió Reggeli gyors című műsorának volt a vendége, ahol beszélt a feleségét és őt ért vasárnapi támadásról, az elkövetőről, a koponyasérüléséről, valamint arról is, hogy reményei szerint jövő héten már Ukrajnáról tud előadást tartani. Kiemelte, hogy a támadásnak köze lehet ahhoz a kampányhoz, amely állítja, hogy anno eladta volna Kárpátalját.

A volt külügyminiszter elmondta, először nem hitte el, hogy komoly a sérülése, „mert csak vérzett”, de később kiderült, hogy koponyasérülés. Hangsúlyozta, hogy szerencsére gyorsan megállapították ezt, megműtötték, így van reménye, hogy teljesen felépül. Mi több, tervei szerint jövő héten már Ukrajnáról fog előadást tartani, hogy „barátként vagy ellenségként kell-e rá tekinteni”.

A Reggeli gyorsban azt is elárulta, úgy gondolja, a támadásnak köze lehet „ahhoz a blőd kampányhoz”, hogy ő eladta volna anno Kárpátalját. Kiemelte, hogy rendkívül méltatlannak tartja az Ukrajna elleni hangulatkeltést, továbbá támogatja az ország Európai Unióhoz való csatlakozását.

Fantasztikus, hogy mennyi régi barát és ellenfél üzent jókívánságokat, és az is elhangzott, hogy ne keressek politikai indokot. Én nem keresnék, de az biztos, hogy célszemély voltam, hiába mondta az elkövető, hogy el volt keseredve, és csak azt ütötte le, aki az útjába került, ugyanez az ember ugyanígy, az udvarunkon megtámadott két éve. Remélhetőleg a börtönből egy ideig nem jön ki, és nem kell hasonló támadástól tartanom

– fogalmazott a volt külügyminiszter.

Mint mondta, teljes blődség, hogy az Antall-kormány lemondott volna Kárpátaljáról. „Az akkori szerződésben egyébként komoly kisebbségvédelmi eredmények voltak, és azt az akkori kormánykoalíció és az ellenzék is támogatta. Másrészt én azért nem rejtem véka alá a véleményem politikai-közéleti kérdésekben, ma pedig bátorítást kap, hogy a poloskákat el kell tiporni” – tette hozzá.

Rámutatott, tény, hogy sok magyar elhagyta Kárpátalját a háború miatt, de Jeszenszky szerint „ez csak mélyíti a trianoni sebet, de ezt megint csak az Európai Unió tudja oldani és gyógyítani, és már csak ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország az Unió tagja, és hogy az is maradjon. A Kárpát-medencei magyarság határmódosítás nélküli egyesítése maga az Európai Unió, nekünk ez ezt is jelenti”.

Kalapáccsal támadtak rá

Mint arról beszámoltunk, súlyos koponyasérüléssel került kórházba Jeszenszky Géza, Magyarország egykori külügyminisztere és washingtoni nagykövete, miután egy férfi megtámadta őt és feleségét egy belvárosi vendéglátóhely közelében. Az elkövető a szemtanúk szerint előbb a politikust bántalmazta, majd akkor ütötte meg feleségét is, amikor az megpróbált közbelépni. Ő szerencsére könnyebb sérüléssel, egy púppal megúszta az esetet.



Jeszenszky Gézát a támadás után azonnal kórházba szállították, ahol még aznap este meg is műtötték. Sérülései életveszélyesek voltak, de az orvosok szerint jó eséllyel felépül – legalább egy hetet azonban biztosan kórházban kell töltenie.

Hétfőn őrizetbe vették az elkövetőt, G. Ferencet, aki beismerő vallomást tett. A hatóságok előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 70 éves férfinél a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót is találtak.

A gyanúsított beismerő vallomása szerint nem tudta, kikre támad rá, egy megmagyarázhatatlan érzés hatására, véletlenszerűen választotta ki áldozatait. Elmondása szerint a benzint és az öngyújtót nem a támadáshoz akarta felhasználni, hanem később önmagával akart így végezni.

Kedden a Fővárosi Főügyészség indítványozta G. Ferenc letartóztatását. A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy az ügyészség azért indítványozta a minősített emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását, hogy ne szökhessen el, illetve ne követhessen el újabb szándékos bűncselekményt.

A történteket követően szerkesztőségünk állásfoglalást tett közzé, amely itt olvasható.