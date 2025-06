A devizahitel-károsultak ügyében eljáró ügyvédet jelöli alkotmánybírónak a Jobbik

A Jobbik Marczingós Lászlót, a devizahitel-károsultak ügyében az Európai Unió Bíróságán precedensértékű pert nyerő ügyvédet jelöli az Alkotmánybíróság üres bírói posztjára – írja közleményében az ellenzéki párt.

A Jobbik szerint, mivel a bankok az Alkotmánybíróságon támadták meg a kamatstop intézményét, ám nem hajlandóak megkeresni a devizakárosultakat abból a célból, hogy tisztességesen számoljanak el velük, fontos, hogy üljön olyan ember a testületben, akiről garantáltan tudjuk, idevágó döntés esetén a több százezer kifosztott magyar érdekeit fogja a szívén viselni – fogalmazott a párt kommünikében.

Májusban arról számoltunk be, hogy az Országgyűlés titkos szavazáson döntött két új alkotmánybíróról: Polt Péter a legfőbb ügyészi pozíciót hagyja ott az Alkotmánybíróságért, valamint Hende Csaba kormánypárti képviselő is a testület tagja lesz. Utóbbiról a korábbi országgyűlési képviselő, Varga-Damm Andrea azt feltételezte, hogy nem felel meg annak a kritériumnak, miszerint egyetemi tanárnak is kell lenni. Azonban kiderült, hogy a leköszönő képviselőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kinevezte oktatónak április 22-én.