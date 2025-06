A beszélgetést azzal kezdtük, hogy május vége óta már egy trópusi betegségre is kötelezően szűrik a véradókat, a nyugat-nílusi láz ugyanis egyre gyakrabban fordul elő hazánkban. Dr Rusvai Miklós szerint, bár tudtunk korábban is a létezéséről, idehaza 2002-től regisztráltak egyre több esetet. 2018 volt a csúcsév 200 fölötti esetszámmal, és vagy hetven ló is elhullott, mert rájuk is veszélyes ez az egzotikus nevű vírus. A szúnyog terjeszti, de emberről emberre nem terjed, általában tünetmentes, és csak vérvizsgálatoknál derül ki a fertőzés, nagyon ritkán okozhat agyvelőgyulladást.

Miért felelős a koreai bozótszúnyog és a tigrisszúnyog?

A virológus elmondta, hogy például a nyugat-nílusi lázat a hagyományos hazai dalos szúnyogok, vagy más csípőszúnyogok is terjesztik,

Tehát teljesen felesleges az embereket az egzotikus, behurcolt szúnyogokkal riogatni.

Persze azok is veszélyesek, de más ok miatt. Ezek a behurcolt szúnyogok sokkal gyorsabban szaporodnak, mint hazai társaik, így esetleg a nem megfelelő gyérítés után sokkal hamarabb jelennek meg ismét egy adott területen.

Itt van már Európában a csikungunya is

A professzor utalt arra, hogy több olyan vírus is megjelent az utóbbi években a kontinensen, amelyek eddig ismeretlenek voltak. A nyugat-nílusi lázzal rokon vírus például a csikungunya, amely legrosszabb esetben agyvelőgyulladást okozhat.

Beszéltünk más, a hazai kutyavilágot fenyegető fertőzésekről. Ilyen például a szívférgesség, amelyet ugyancsak szúnyogok terjesztenek, és Rusvai Miklós szerint ma már a hazai ebpopuláció tizedét érinti ez az élősködő fonálféreg.

A vérzéses láz bennünket is fenyeget

A professzor elmondta, hogy a szúnyog mellett a kullancsok még a veszélyes átadók, mert például ezek terjesztik a krími-kongói vérzéses lázat. Ez széles sávban terjed a Krím félszigettől Törökországon, Iránon át a Közel-Keleten, és lenyúlik Közép-Afrikáig. Sajnos ilyen eseteket már a Balkánon találtak, tehát nem olyan messze tőlünk, és ezt egy kullancsfajta számlájára írhatjuk.

Európában nem volt ismert, ebben az évezredben pedig bejutott a kéknyelv-betegség, amely kérődzőket betegít meg, és most éppen a szomszédos Ausztriában van egy nagyobb járvány kialakulóban. A szarvasmarhákra is veszélyes, de a juhok esetében végzetes a vírus. Nálunk már volt egyszer, mégpedig 2015 és 2021 között. A baj az, hogy ezt a törpeszúnyog terjeszti, amely nagyon könnyen átjuthat hozzánk.

A világ déli részén ismét fertőz a omikron covid új alvariánsa

A professzor elmondta, hogy mivel a déli félteke most megy bele az őszbe, az időjárás ott megfelelő a légzőszervi járványok kialakulásának, közte az új omikron covid alvariánsnak, amelyet NB 1.8.1-nek neveztek el.

Rusvai Miklós szerint őszre megérkezik az új variáns is, de hogy a szokásos őszi-téli légzőszervi fertőzéseknek a zömét mi adja majd, azt most még nem lehet megmondani.

