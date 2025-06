Még el sem kezdődött a Lázárinfó, de máris egymásnak esett Lázár János és Szabó Bálint

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Mezőtúron tartott Lázárinfót. A tárcavezető immáron 11. alkalommal szólalt fel a lakosság előtt. A rendezvényre Szabó Bálint egykori önkormányzati képviselő is ellátogatott.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Mezőtúrra látogatott, ahol megtartotta az újabb, immáron a tizenegyedik utcai fórumát, a Lázárinfót. A politikus Herczeg Zsolt országgyűlési képviselővel együtt fogadta az egybegyűlteket.

A rendezvény kezdete előtt nem sokkal Szabó Bálint is megérkezett a helyszínre, majd bement a helyi Fidesz irodájába, ahonnan rendőrök hozták ki, majd igazoltatták, végül pedig jelezték számára, hogy magánterületre engedély nélkül nem léphet be, ellenkező esetben intézkedés alá vonhatják.

Bocsánat, elmehetek a fórumomat megtartani?

– kérdezte Lázár János Szabó Bálintot, aki válaszul csak annyit mondott: „Menjél ahova szeretnél, leginkább mondjál le!” – válaszolt Szabó Bálint.

Herczeg Zsolt a bevezetőben elmondta, hogy első körben mezőtúri kérdésekben fog felszólalni Lázár János. A miniszter kezdésképpen megköszönte az emberek türelmét, és azt, hogy a „zenés előadásra időt szántak”. Lázár János beszéde közben többen is összeszólalkoztak Szabó Bálinttal a jelenlévők közül. A politikus ekkor arra kérte a jelenlévőket, hogy őrizzék meg a hidegvérüket és legyenek türelmesek.

A háborúról elmondta, hogy gondoljunk azokra, akik az első és a második világháborúban az életüket adták a családokért. „Ma Magyarországon 75 ezer olyan polgártársunk él, aki hadiárvaként éli az életét” – mondta Lázár János. Kiemelte, hogy mind Mezőtúron, mind a térségben sok az érintett.

Nem létezhet olyan politikus, aki háborúba visz egy országot

– hangsúlyozta Lázár János, aki az ukrajnai EU-csatlakozásról elmondta, hogy minél több pénz megy Ukrajnába, annál kevesebb marad Magyarországnak. „Szivacs módjára szippantják fel az erőforrásokat” – fogalmazott. Kiemelte, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, akkor minden magyar háztartás veszélybe kerül.

Lázár János járja az országot

Lázár János eddig 10 helyszínről jelentkezett, a Lázárinfót Kisvárdán kezdte, ahol a halálbüntetésről, a 2010-es államcsődközeli helyzetről, a „budiminiszter” megnevezésről, a magyar állam vagyonának gyarapításáról, a jegybanki alapítványok ügyéről, és azokról is beszélt, akik visszaélnek „a megteremtett lehetőséggel”.

Pátyon elmondta, hogy a Pride tilos, a kábítószert üldözni fogják, Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszelieké, majd Sarkadra utazott. Aztán Pécsen többen megzavarták a fórumot hangos, de a közvetítésen keresztül érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A Lázárinfót később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

Nagykőrösön ugyanúgy ahogy az előzőn, többen bekiabáltak, de mulatós zene is hallatszott a háttérből, mire a miniszter megjegyezte, hogy milyen jó a hangulat. A fórumon szóba került Ukrajna uniós csatlakozása, a közlekedés fejlesztése, a Budapest Pride, a gyermekvédelem és a Tisza Párt is.

Keszthelyi fórumán elsősorban az ukrán fenyegetésről és a Tisza Pártot érintő vádakról beszélt, bejelentett egy váratlan fordulatot is: feladta a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azonnal győzelmet hirdetett, és újból felajánlotta Budapest nyitottságát a múzeum eredeti helyszínen történő fejlesztésére.

Szentendrén megjelent Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Szabó Bálint, volt önkormányzati képviselő is. S zóba került többek között a H5-ös HÉV korszerűsítése, a főutak karbantartása, valamint globális problémákról – többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról is beszéltek.

Dombóváron a „se trombiták, se bekiabálások” jegyében új botanikai hasonlat született: a kullancsok mellett immár a csüngő csucsor is helyet kapott a kormánypárti politikai szótárban. A miniszter a tolnai járási székhelyen az ukrán veszélyről, a helyi úthálózat fejlesztéséről és az egészségügy helyzetéről is beszélt, miközben egy helyi orvossal éles szóváltásba is keveredett.

Miskolcon többek között a város kórházának fejlesztéséről, a panelprogram újraindításáról, valamint egy esetleges ipari beruházásról is kérdezték. A fórumot egy száz fős csoport szerette volna megakadályozni. A miniszter elmondása szerint még nem tapasztalt ekkora gyűlöletet. Hozzátette, nem ad teret a megfélemlítéseknek, valamint hogy a „gyöngeség jelei, ha valaki ököllel, ordítozással és a másik elhallgattatásával akar magának politikai előnyt szerezni”.

