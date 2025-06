Megszólalt a közalapítvány, ami életbevágó kérdésekről dönt itthon

Mint megírtuk, az átláthatósági törvény-tervezet nemrégiben benyújtott módosítási javaslata szerint a külföldi támogatásban részesülő szervezetektől elvett 1 százalékot a Batthyány-Strattmann László közalapítványnak (BSLAGY) adnák át, amely a gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek egyedi méltányosságának elbírálására lett létrehozva, ez korábban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) hatáskörébe tartozott.

Tízszer több kérelem érkezik mint tíz éve

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) konferenciáján Rózsa Péter egészségügyi közgazdász, a Mediconcept Kft. ügyvezetője az elérhető nyilvános adatokat összevetve elmondta, hogy az egyedi méltányossági gyógyszer-finanszírozás a 2013-as évben 2023-ra jelentősen megemelkedett csakúgy, mint a benyújtott kérelmek száma – 2500-ról 30 ezerre, amely összesen 23 ezer beteg terápiáját érintette. Közel 90 százalékuk pozitív elbírálásban részesült a NEAK által. Az esetek háromnegyedében a patikában elérhető nem finanszírozott készítmények ártámogatásáról, a többi kérvény a nagy értékű, ritka betegségek gyógyszereire (orphan) vonatkozik. Míg a 2023-as évben 83 milliárdot fordítottak erre, a 2024-es évre közel 100 milliárd forintra nőtt az egyedi méltányosságra kifizetett összeg. A teljes közfinanszírozott gyógyszerkiadásokon belül a korábbi 1 százalékról 12 százalékra nőtt az egyedi méltányosságra kifizetett kiadások aránya.

A nagy értékű kifizetések olyan betegségek legmodernebb kezelését finanszírozták, mint az emlődaganat, petefészekrák, melanoma vagy cisztás fibrózis, ez összesen majd ezer beteg 20 milliárdos kezelését jelentette. Rózsa Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy csoportosítani lehetne azokra a terápiákra vonatkozó kérelmeket, amelyekre többen jelentkeznek, ugyanis az egyedi elbírálás hatalmas adminisztratív terhet jelet. Hozzátette: hatalmas mennyiségű adat keletkezik egy-egy elbíráláskor, de ez a reguláris engedélyezést jelentősen tudja támogatni.

Az egyedi méltányosság rendszerével az egyedi kondíciókkal rendelkező betegek a legmodernebb gyógyszerekhez is jó eséllyel hozzájuthatnak

– hangsúlyozta, hozzátéve: büszke erre a rendszerre. Nemzetközi konferencián szembesült azzal, hogy Németországon túl kevés országnak van ilyen kiterjedt egyedi méltányossági rendszere.

Méltányossági alapon döntenek

A konferencia kerekasztal-beszélgetésén Dávid Tamás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ártámogatási főigazgató-helyettese hangsúlyozta: a Batthyány-Strattmann László A Gyógyításért Alapítvány létrejöttével az egyedi méltányossági gyógyszertámogatás ketté vált egyedire és méltányosságira, ez utóbbit a BSLAGY az egyedit továbbra is a NEAK viszi.

Putnoki Katalin, az alapítvány kuratóriumi elnöke először beszélt nyilvánosság előtt arról a munkáról, amit bő 4 hónapos fennállásuk óta végeznek a méltányosságból adható terápiák elbírálásával „Gyakorlatilag teljesen nulláról kellett kezdenünk egy szervezet felépítését, miközben rengeteg kérelem jött” – fogalmazott, a számokat illetően elmondta, hogy

most 2100 kérelemnél tartanak, az eddig megszületett 650 döntés kivétel nélkül pozitív volt.

Az ötfős kuratóriumon kívül 4–5 adminisztratív munkatárssal indult az alapítvány, utóbbi létszám nemrégiben bővült tízre annak érdekében, hogy szeptemberig le tudják dolgozni hátrányukat. „Voltak olyan korábban elutasított kérelmek is, amiket újra benyújtottak hozzánk” – tette hozzá. A kuratóriumi elnök tájékoztatása szerint kezdetben a véges források miatt óvatosak voltak az engedélyek kiadásával, így az első engedélyeket csak három hónapra adták ki, amit 6 hónapra változtattak, de már olyanok is vannak köztük, amik már év végéig szólnak. Hangsúlyozta, hogy igyekeznek a kérelmezőknek terápiát biztosítani, a gyermekeket és az onkológiai betegeket veszik előre, a ritka betegségeket is kiemelten kezelik, annál is inkább mivel ez operatív igazgatójuk szakterülete is egyben.

Van, amikor túl késő hónapokig várni a gyógyszerre

Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének vezetője elmondta, hogy mivel az alapítvány csak pár hónapja vette át a feladatot, nincsenek hosszú távú tapasztalataik, de kaptak már tőlük 1 pozitív elbírálást, abból a 11 kérvényből, ami az idei évben a BSLAGY-hoz került. Molnár Mária Judit azt is elmondta, hogy ebben az évben összesen 100 kérelmet nyújtott be az intézet. Hangsúlyozta, hogy fontos a terápiához jutás útját lerövidíteni, különösen a gyerekeket érintő betegségeknél, az SMA esetében a korai kezelésnek van a legnagyobb egészségnyeresége.

A szakma kész arra, hogy segítsen a hosszabbítási bírálati szempontok meghozatalában, méltányossági alapon minél több beteg jusson hatékony terápiához

– jegyezte meg.

Tapolczai Nóra, a Hasnyálmirigyrákos Betegekért Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy általában a diagnosztikánál már 80 százalék előrehaladott fázisban van. „Sokat segítene, ha a lehető legrövidebb idő alatt hozzájutnának a terápiához, ugyanis ilyen típusú betegségnél hónapokat várni nagyon sok idő” – húzta alá. Bidló Judit a kerekasztal-beszélgetésen nem vett részt, de a közönség soraiból úgy reagált erre, hogy az egészségügyi kormányzat felelőssége az onkológiai betegségekkel kapcsolatos döntések priorizálása, nem az alapítványé.

A közvetlen életveszély elhárítása a kórház feladata

– húzta alá.

Nem kapnak visszajelzést

Rozványi Balázs a Magyar Rákellenes Liga elnöke megemlítette, hogy a beteg számára fontos lenne, ha visszajelzést kapna, hol tart az egyedi méltányossági kérelme a terápiájáról. Átláthatóságot, követhetőséget szeretnék kérni az alapítványtól. Nehezményezte, bár már hónapokkal ezelőtt küldött levelet a Betegszervezetek Országos Szövetsége a kuratóriumi elnöknek, azóta sem érkezett válasz, ezért a helyszínen adta át a levelet. Azt is megemlítette, hogy az alapítvány is gyűjthet 1 százalékot, amit a résztvevők elismertek, de nem akarták politikai irányba terelni a beszélgetést.

Putnoki Katalin megemlítette, hogy az eddigi néhány hónap alatt volt olyan betegszervezet, akivel találkoztak, mindenkivel szeretnének, de türelmet kérnek. A kérelmek követhetőségét illetően elmondta, mikor bemegy a beteg kérelme a NEAK-tól kap választ, hogy átkerült az alapítványhoz, de a GDPR miatt betegadatokat e-mailben nem küldhetnek. Bidló Judit az alapítvány felügyelőbizottságának elnökeként szólt hozzá: a kérelem benyújtásakor sokszor a beteg értesítésének adatai nincsenek megadva, ezért bíztatja az orvosokat, hogy ezt továbbítsák.

Dávid Tamás hozzátette, érdemes lenne a gyógyszercégektől is árcsökkentést kérni, mivel akkor kapja meg a beteg a gyógyszert, ha van rá keret. Putnoki Katalin úgy látja, vannak a piacnak referencia árazási problémái, de szeretnék, ha megtalálnák rá a megoldást.

Csak a betegekre fordíthatják a támogatást

Bidló Judit az Indexnek tisztázta, hogy az alapítványnak már a megalakulása óta jogszabály szerint van lehetősége fogadni a felajánlásokat, egyéni és 1 százalékos is érkezett azóta, ez utóbbit csak a betegek támogatására fordíthatják, mivel az eAlapban nincsenek benne, a 39 milliárd forintos induló keretösszeg szolgálja ezt a célt, ez nagyjából a tavalyi kifizetések felét jelenti. Az alapítvány felügyelőbizottsági elnökeként megjegyezte, hogy maguk a működési költségek éves szinten mindent összevetve nagyjából 100 millió forintot ölel fel.

Mivel maga az alapítvány finanszírozásba még nem vett új terápiák elbírálásával foglalkozik, a 2023-as 30 ezres kérelemszámot biztosan nem közelíti meg, de egyelőre nem lehet megjósolni év végéig mennyi fog befutni

– fogalmazott. Bidló Judit arra is rávilágított, hogy egyedi kérelmekről van szó, ahol egyenként meg kell vizsgálniuk nem áll-e rendelkezésre hatékony tb-támogatott, illetve egyéb elérhető alternatíva. Ami a beérkezett kérelmek számát illeti elmondta, hogy a NEAK-nál is volt elmaradás, így az alapítvány első hetében már 900-al kezdte meg a munkát, a többi 3 és fél hónapban pedig gyarapodott ezek száma. A helyettes államtitkár azt is elárulta, hogy igyekeznek minél több innovatív terápiát biztosítani, június 1-jével két új gyógyszer kerül be a tb-támogatott körbe, az egyik emlőrák, a másik egy genetikai szívizombetegség kezelésére szolgáló készítmény.

Bidló Judit lapunknak a megörökölt kérelmek tömegéről elmondta:

voltak olyan esetek, amiben pusztán egészség–gazdaságtani szempontok alapján a NEAK nem tudott dönteni, az emberi méltányossági alapon az alapítvány gyorsabban döntést tud hozni ilyen esetekben.

Példaként hozta fel a gyermekkori SMA kezelésére szolgáló génterápia 700 millió forintos költségét, ami itthon is egyre több gyermek életét mentette meg.

(Borítókép: Tom Werner / Getty Images)