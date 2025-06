Szabó Bálint már szabadult is a börtönből, ott lesz Lázár János újabb fórumán

Egy héttel azután, hogy nem vonult be önként, pénteken szabadult a börtönből Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő, miután kifizették az óvadékát. A politikus a szolnoki vasútállomásról jelentkezett be élő videóban, amelyben politikai fogolynak nevezte magát, a közéletet színjátéknak titulálta, és élesen bírálta a kormányt, az ellenzéket és Magyar Pétert is.