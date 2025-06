Drámai módon borulhat fel a Balaton ökoszisztémája a tó egyre gyorsuló felmelegedése miatt

Már átlagosan 1,7 fokkal magasabb a Balaton vizének hőmérséklete, mint 2000-ben volt, ráadásul a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint ez a következő években a folyamatosan gyorsuló ütemben tovább is fog emelkedni. A magyar tenger középhőmérséklete a XIX. század végétől az 1980-as évekig lassan változott, de az ezredforduló után már éves szinten 0,07 fokos növekedést tapasztaltak a kutatók, ami télen a 0,21 fokot is eléri – adta hírül a turizmusonline.hu.

Hozzáteszik, ezzel együtt a hőhullámok is egyre gyakoribbak. Erről egyébként akkor beszélhetünk, mikor a víz hőfoka legalább öt napon keresztül magasabb, mint a XIX. század végi adatok alapján, az adott napon a felső tíz százalékában följegyzettek. Ilyenből mára már évente több mint 100 is előfordul az 1990-es évekhez képest.

Ezeken a napokon átlagban akár hat fokkal is melegebb lehet a korábbi normánál, pedig ez az eltérés korábban csak négy fok volt.

Változik az ökológiai rendszer

A melegedés érzékenyen érinti az ökológiai rendszert is. Hatására nő a tó párolgása, szaporodnak az oxigénhiányos időszakok ráadásul fokozódik a tápanyag felszívódás is az üledékből. A portál hozzáteszi, hogy ez utóbbi folyamat táplálja az algásodást, ami probléma már 2019 nyarán is látványos volt. A szakemberek ezzel kapcsolatban közölték, hogy a melegedés miatt növekszik a Balaton fogékonysága, hogy tápanyagokkal dúsuljon fel, ami kedvez az olyan élőlényeknek mint az algák és a hínárok.

A változások új fajok megtelepedését is segíti. Az alacsonyabb vízállás például kedvez a nádasoknak, hínárosoknak. A közönséges csavarhínár 1998 óta van jelen a tó nyugati medencéjének nagy részén. A portál közölte, hogy a Hévízi-tó kifolyóvize újabb melegkedvelő fajok találhatók, amik idővel a Balatonban is elszaporodhatnak.

A fürdőzők számára kellemetlen lehet, hogy a tó 30 fok feletti nyári hőmérséklete már a kevesebb oxigénnel is beérő, szúrósabb levelű vízinövény-fajoknak kedvez, mint a tócsagaz, vagy a nagy tüskéshínár.

Ha a Balaton vizének hőmérséklete továbbra is emelkedik, az egyre inkább mediterrán, sőt szubtrópusi mintázatokat követő ökológiai viszonyokat teremthet. Ebben az új világban a jövő vízinövényei között már nem feltétlenül a ma megszokott fajok lesznek többségben, hanem olyan közösségek alakulhatnak ki, amelyekhez sem az élővilág, sem az emberi használat nincs hozzászokva

– közölték cikkük végén a kutatók.

A portál emlékeztet arra, hogy a felmelegedés nemcsak természeti kérdés, de az élővilágra gyakorolt hatásán túl hosszútávon hatása lehet majd a Balaton használhatóságára és turisztikai vonzerejére is.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)