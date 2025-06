Első fokon hét év börtönbüntetésre ítélték a csengeri örökösnőt

A csengeri örökösnő ügye a Mátészalkai Járásbíróságon kezdődött, azonban elfogultság miatt a Nyíregyházi Járásbíróságon fejeződött be. Szerdán első fokon ítélték hét év börtönbüntetésre, amelynek letöltése után feltételesen szabadulhat. Az ítélet nem jogerős. A Blikk beszámolója szerint több mint 568 millió forint vagyonelkobzást is elrendeltek a a nővel szemben.

Mint a vádiratban áll, a csalások 2009-ben kezdődtek, amikor P. Mária úgy döntött, hogy pénzt fog szerezni. Cselhez folyamodott: mindenkivel elhitette a környezetében, hogy hatalmas vagyon örökölt a Németországban élő édesapja után, amelynek megszerzése költséges, ezért kért kölcsönöket – anyagi viszonzás fejében. Később kiderült, édesapja évekkel később, 2014-ben hunyt el Magyarországon, P. Máriának pedig sem képessége, sem lehetősége nem lett volna a felvett összegek visszafizetésére.

P. Mária azt mondta az érintetteknek, hogy: „A külföldön örökölt vagyonba kimagaslóan nagy értékű részvénycsomagok, üzleti és egyéb vagyoni részesedések, valuta és forintbetétek, értékpapírok és nagy értékű ingatlanok tartoznak.” Azonban azt állította, hogy mindennek megszerzéséhez külföldi ügyvédeket kell fizetnie, továbbá tanácsadókat bevonnia. Ráadásul – a nem létező külföldi hagyatékkal kapcsolatban – magyar ügyvédi és közjegyzői okiratokat készíttetett, amelyben a sértettek titoktartást vállaltak.

A kár amit okozott, 1,4 millió forinttól egészen 387 millió forintig terjedt, amelyből mintegy 4 millió forint térült meg.

A nőt a svájci hatóságok adták ki Magyarországnak, majd kilenc hónap letartóztatás után került bűnügyi felügyelet alá. Viszont ez idő alatt is tudott csalni: több mint 11 millió forintot szerzett valakitől, szintén a nem létező hagyatékra hivatkozva. Ismét elfogták, és az előkészítő ülésen „csak” tíz év börtönre ítélték volna, ha beismerő vallomást tesz, Mária azonban nem élt vele.

Hírnévre akkor tett szert, amikor 2018-ban kiderült, hogy Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselőt is átverte. A nő többször is azt mondta, hogy együtt utaztak a politikussal Svájcba az örökség megszerzése érdekében, és 800 millió forintot ígért Kósa édesanyjának. A politikust kihallgatták, de a bíróságra sosem idézték be tanúként. P. Mária múlt hét pénteken még megszólalhatott az utolsó szó jogán, és levelében odaszúrt Kósa Lajosnak:

Kósa Lajos az NNI-nél tett vallomásában azt mondta, hogy az UBS Bankban úgy fogadtak bennünket, mint a királyokat – ebből azonban ő arra a következtetésre jutott, hogy valójában nincs is hagyaték. Ez a következtetés, véleményem szerint, nem logikus, mégis úgy tűnik, hogy a nyomozók elfogadták. […] Kósa Lajos később mindenhol jelen volt, ahová minket hívtak. Számos dolgot tervezett, amennyiben az örökséghez hozzájutunk. Alapítványokba, banki papírokba és különböző befektetésekbe akart pénzt irányítani, ha megérkezik az örökség

– fogalmazott a nő levelében.

2021-ben Kósa ellen nyújtott be keresetet P. Mária, amelyben a politikust bocsánatkérésre és 2,5 millió forint sérelemdíj kifizetésére hívta fel. A Debreceni Törvényszék 2022-es ítélete szerint Kósa Lajos megsértette a nő hírnevét, de sérelemdíjat nem kell fizetnie.